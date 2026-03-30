Từng chạy xe ôm kiếm tiền học, nam sinh được công ty nước ngoài tuyển dụng

Nuôi ước mơ nơi đất khách

Những ngày đầu năm ở Phúc Kiến (Trung Quốc), nhiệt độ tại TP Xiamen thường dao động khoảng 10-15 độ C, kèm theo gió biển khiến cái lạnh trở nên ẩm và buốt hơn. Trong làn sương mỏng của buổi sáng sớm, Trần Quốc Nam (SN 2004) co mình trong chiếc áo khoác dày, lặng lẽ di chuyển trên con đường quen thuộc đến công ty.

Giữa nhịp sống hối hả nơi đất khách, có những khoảnh khắc nỗi nhớ nhà bất chợt ùa về trong tâm trí Nam.

Nam được nhận vào làm thực tập sinh tại HAECO - một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bảo dưỡng và kỹ thuật hàng không (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng khi cánh cửa văn phòng mở ra, khi ngồi vào bàn làm việc với những bản vẽ kỹ thuật và tài liệu chuyên ngành, Nam lại cảm nhận rõ niềm hạnh phúc.

Đó là khi cậu nhận ra mình đang sống trong chính ước mơ của những ngày còn ngồi trên giảng đường, những ngày rong ruổi trên đường phố để tích cóp tiền học đại học.

Hiện tại, Trần Quốc Nam đang sinh sống và làm việc tại TP Xiamen, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), trong vai trò thực tập sinh thuộc chương trình đào tạo kỹ sư bảo dưỡng tàu bay hạng B (CAT B Engineering) của HAECO - một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bảo dưỡng và kỹ thuật hàng không.

Theo Nam, công việc hiện tại mang đến môi trường học tập và phát triển chuyên sâu. Sau 4 năm đào tạo tại Trung Quốc, cậu sẽ trở về Việt Nam làm việc tại nhà chứa máy bay của tập đoàn ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Chàng trai được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Công việc và cuộc sống bên này nhìn chung đều ổn định. Văn hóa công ty rất tốt, giúp tôi học hỏi được nhiều điều”, Nam bộc bạch.

Mức thu nhập hiện tại đủ để cậu duy trì sinh hoạt, học tập, đồng thời phụ giúp gia đình. Dù vậy, thử thách lớn nhất vẫn là khoảng cách với gia đình. Việc sống xa nhà trong thời gian dài khiến Nam không tránh khỏi những lúc chạnh lòng, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Mỗi năm, công ty hỗ trợ một lần về Việt Nam, còn lại cậu phải tự túc nếu muốn về thăm nhà.

Nỗ lực vươn lên từ những ngày tháng khổ cực

Ít ai biết rằng trước khi có được công việc hiện tại, Nam từng trải qua quãng thời gian dài vừa học vừa làm để tự trang trải cuộc sống.

Bắt đầu thi năm thứ hai đại học tại Học viện Hàng không Việt Nam, Nam bắt đầu chạy xe ôm công nghệ sau khi nhận ra công việc phục vụ nhà hàng không còn phù hợp vì thu nhập thấp và thời gian cứng nhắc. Sự linh hoạt của công việc mới giúp cậu chủ động hơn trong việc cân bằng giữa học tập và mưu sinh.

Nam thời điểm là tài xế xe ôm công nghệ, rong ruổi trên đường phố để kiếm tiền trang trải đời sống sinh viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày đó, lịch trình của Nam gần như kín đặc. Ngoài các buổi học ở lớp và hoạt động tại câu lạc bộ máy bay không người lái, cậu tranh thủ chạy xe từ chiều đến tối muộn. Vào cuối tuần, nếu không có hoạt động ở trường, Nam gần như làm việc cả ngày.

Thu nhập trung bình khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng giúp cậu trang trải chi phí ăn ở và sinh hoạt. Tuy nhiên, học phí vẫn do gia đình hỗ trợ.

“Nếu phải tự lo cả học phí, có lẽ tôi sẽ không còn đủ thời gian để học”, Nam trải lòng.

Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những ngày thu nhập khá, nhưng cũng có hôm Nam chạy xe nhiều giờ liền mà không có cuốc. Đã có lúc cậu nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng chính những khó khăn ấy lại trở thành động lực để Nam nỗ lực học tập, tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Công việc khiến chàng trai trải qua không ít lần mệt mỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong ký ức của Nam, cuốc xe đặc biệt vào một tối mưa lớn đã khiến cậu nhớ mãi. Khi nhiều tài xế nghỉ chạy, cậu vẫn nhận đơn và giao đồ ăn cho một khách Việt kiều.

Biết Nam là sinh viên, vị khách đã gửi thêm 500.000 đồng tiền tip kèm lời nhắn: “Em về nghỉ sớm đi, giữ sức mai đi học. Tiền thì kiếm cả đời”.

“Đó là cuốc xe tôi nhớ nhất trong 2 năm chạy xe”, Nam kể. Với cậu, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn.

Không chỉ mang lại thu nhập, công việc tài xế còn giúp Nam trưởng thành. Từ kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống đến sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi, tất cả đều là những bài học quý giá.

“Đại học cho tôi kiến thức, còn công việc này là trường đời”, Nam nói.

Mỗi chuyến xe, mỗi câu chuyện từ hành khách, hay những lần giao tiếp với khách nước ngoài... đều mang lại cho Nam những trải nghiệm đáng giá. Nhờ đó, cậu có thêm nhiều góc nhìn khác nhau, hiểu hơn về cuộc sống cũng như cách ứng xử trong xã hội.

Công việc cũng dạy Nam cách nhẫn nhịn khi gặp hành khách say xỉn, sự kiên trì khi chờ đợi những đơn hàng kéo dài, và cả những bài học đắt giá khi bị “bom” hàng hoặc gặp rủi ro trong giao dịch. Đồng thời, quãng thời gian này giúp cậu hình thành thói quen quản lý thời gian hợp lý và chi tiêu tiết kiệm, giảm dần sự phụ thuộc vào gia đình.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Nam khi HAECO tuyển dụng tại trường đúng vào thời điểm cậu chuẩn bị tốt nghiệp. Ban đầu, Nam chỉ xem đây là dịp thử sức và tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn. Tuy nhiên, kết quả lại mở ra bước ngoặt lớn khi cậu trúng tuyển vào chương trình đào tạo kỹ sư.

Chàng trai từng đại diện cho Học viện Hàng không Việt Nam tham gia và đạt giải nhì ở cuộc thi thiết kế và chế tạo UAV quốc tế (UAV Contest 2025) diễn ra tại Cộng hòa Séc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ những ngày chạy xe mưu sinh đến môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi đất khách, hành trình của Nam là minh chứng cho sự bền bỉ và tinh thần không ngừng vươn lên.

“Tôi từng nghe và rất tâm đắc một câu nói rằng “nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, đó là lỗi của bạn”.

Qua đó, tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên rằng, xuất thân hay hoàn cảnh không quyết định tất cả. Điều quan trọng là chúng ta nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước, để khi nhìn lại, chúng ta không phải hối tiếc về những năm tháng tuổi trẻ”, Nam chia sẻ.