Bé gái ăn xin cùng điều ước gây xúc động

Mới đây, một đoạn clip đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại cuộc trò chuyện giữa một người đàn ông là chủ tiệm thuốc tại Hà Nội và một bé gái ăn xin.

Trong video, cô bé được hỏi về điều ước của mình. Không do dự, em lần lượt nói ra những mong muốn rất đỗi giản dị: “Con ước bà con không chết, sống thêm 5 năm nữa” và “con ước bố con khỏe mạnh”.

Những câu nói mộc mạc, hồn nhiên nhưng lại chứa đựng nỗi lo rất “người lớn” khiến nhiều người xem không khỏi nghẹn lòng. Dưới phần bình luận, không ít người thừa nhận họ rơi nước mắt, thậm chí không kìm được xúc động khi nghe những điều ước của em.

Đoạn clip khiến cư dân mạng xúc động (Clip: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ nhân đoạn clip trên là anh Trần Đức Phong (TP Hà Nội) cho biết cuộc gặp gỡ với bé gái diễn ra hoàn toàn tình cờ tại một quán phở quen.

“Trước đó tôi đã nhìn thấy cháu từ xa vài lần nhưng chưa có dịp nói chuyện. Hôm đó là dịp đầu năm, thấy cháu trạc tuổi con gái mình nên tôi chỉ muốn hỏi thăm và mừng tuổi cho cháu”, anh kể.

Từ một cuộc trò chuyện giản đơn, anh bất ngờ hỏi về điều ước của bé mà không hề đoán trước được câu trả lời. Chính sự tự nhiên ấy đã tạo nên một khoảnh khắc chân thật, khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Đáng chú ý, trái với cảm xúc nghẹn ngào của số đông, chủ nhân đoạn clip lại nhìn nhận câu chuyện theo hướng tích cực. Anh cho rằng đây không phải là một câu chuyện buồn, mà là lời nhắc nhở về những điều giản dị của cuộc sống.

Theo anh, điều ước của bé không phải điều gì đặc biệt, mà là điều vốn dĩ rất tự nhiên ở trẻ nhỏ.

“Đừng nhìn em như một đứa trẻ ăn xin, hãy nhìn em như một đứa trẻ bình thường”, anh chia sẻ.

Anh Phong cho rằng bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể mong người thân khỏe mạnh, sống lâu bên mình, chỉ là người lớn đôi khi quên mất những mong ước giản đơn ấy.

Cũng từ câu chuyện này, nhiều người nhận ra rằng trẻ em có thể cảm nhận và quan tâm đến gia đình theo cách rất bản năng. Không cần đến những điều lớn lao, với các em, hạnh phúc đôi khi chỉ là sự hiện diện của người thân, là việc bố mẹ khỏe mạnh và ở bên mình lâu hơn một chút.

Dù đoạn clip thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng, chủ nhân video cho biết anh không có ý định tìm hiểu sâu hay can thiệp vào cuộc sống của bé. Mục đích ban đầu chỉ là mang lại cho em một chút niềm vui và sự quan tâm trong khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi.

Anh Phong cho biết, ngoài công việc chính tại tiệm thuốc, anh cũng sở hữu kênh TikTok của riêng mình, chủ yếu để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống đời thường giản dị mà anh chứng kiến. Theo anh, đó là cách lưu giữ những điều nhỏ bé mang lại niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.

Sau lần trò chuyện đó, hai người vẫn có dịp gặp lại nhau. Điều khiến anh nhớ nhất là lần gặp sau, bé không còn xin tiền mà chỉ vui vẻ chào hỏi, nói rằng vẫn nhớ cuộc trò chuyện trước đó. Một thay đổi nhỏ, nhưng đủ để khiến anh Phong cảm thấy ấm lòng.

Huyền Trang