Có trường hợp vợ chồng bàn nhau bán cả thai trong bụng mẹ

Nhiều nguy cơ

Ngày 18/6, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Tổ chức Blue Dragon International (tổ chức Trẻ em Rồng xanh) và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An triển khai Dự án “Nâng cao dịch vụ xã hội và trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi mua bán người giai đoạn 2024-2026”.

Tại đây, những khó khăn cũng như kết quả công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi nạn mua bán người, đặc biệt là trẻ em đã được phân tích cụ thể.

Đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An giới thiệu về mục tiêu của dự án (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn, Nghệ An), giai đoạn 2018-2019, địa phương là điểm nóng của nạn mua bán bào thai. Nhiều thai phụ đã vượt biên ra nước ngoài, sinh con rồi bán.

“Có trường hợp hai vợ chồng bàn bạc thống nhất để người vợ ra nước ngoài, sinh con bán lấy mấy chục triệu đồng mang về”, ông Bắc nhắc lại ký ức đau thương về những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị chính người thân của mình biến thành món hàng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, nỗ lực của địa phương, vấn nạn mua bán bào thai và mua bán người tại Hữu Kiệm đã được đẩy lùi. Tuy nhiên, ông Bắc cho rằng, công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân của loại tội phạm này đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông tin, trong thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt giữ 47 vụ mua bán người với 84 bị can, giải cứu 54 nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em.

Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình (Ảnh: Hoàng Lam).

Quá trình đấu tranh với tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em và giải cứu nạn nhân của loại tội phạm này, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan, tổ chức, trong đó có tổ chức Trẻ em rồng xanh.

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em đang có nhiều nguy cơ khi thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi.

Bởi vậy, song song với công tác đấu tranh, giải cứu, Thượng tá Trần Văn Hùng cho rằng cần làm tốt hơn nữa công tác giúp đỡ nâng cao đời sống và hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân của mua bán người, trong đó có trẻ em.

Tăng cường hỗ trợ, bảo vệ trẻ em

Dự án “Nâng cao dịch vụ xã hội và trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi mua bán người giai đoạn 2024-2026” có tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng, tập trung tại các địa bàn miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, nơi tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ mua bán người còn cao.

Dự án được triển khai nhằm tăng cường các dịch vụ trợ giúp xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, như trẻ em bị ảnh hưởng bởi mua bán người, xâm hại hoặc có nguy cơ bỏ học, kết hôn sớm.

Bà Skye Maconachie, đồng Giám đốc tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Ảnh: Hoàng Lam).

Từ dự án này, sẽ có 41 trẻ em là nạn nhân hoặc nghi ngờ bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc ban đầu/hỗ trợ khẩn cấp; 61 người và gia đình được hỗ trợ sinh kế, học nghề, nhà ở; 143 trẻ em được nhận bảo trợ hàng tháng, khám sức khỏe và hỗ trợ học tập.

Bên cạnh đó, dự án sẽ hỗ trợ giáo dục và bảo vệ 220 học sinh có nguy cơ bỏ học bằng các suất học bổng; 6 câu lạc bộ học sinh tại 6 trường học được thành lập với hàng nghìn lượt tham gia hoạt động kỹ năng sống, phòng, chống kết hôn sớm; 400 học sinh và 100 giáo viên sẽ được thụ hưởng nâng cấp trang thiết bị trường học…

Phát biểu tại chương trình, bà Skye Maconachie, đồng Giám đốc tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, cho biết dự án triển khai tại Nghệ An sẽ mang lại cơ hội học tập, sinh kế và sự hồi sinh cho trẻ em và cộng đồng từng chịu tổn thương.

Bà Skye Maconachie tin tưởng, với sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, dự án sẽ góp phần giải quyết những khó khăn, ngăn chặn các nguy cơ về bóc lột, mua bán người và mang lại nhiều cơ hội phát triển đến với trẻ em, gia đình và cộng đồng.