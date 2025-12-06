Cô gái bé nhỏ làm đồng giữa cái lạnh âm độ, đổi mức lương 37 triệu đồng

Thư Huỳnh (24 tuổi, quê tại TP Cần Thơ) cho hay cô vừa kết thúc 8 tháng làm việc tại một nông trại ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc theo diện visa thời vụ E8-2 (thị thực lao động thời vụ ngắn hạn).

Lao động Việt làm việc tại nông trại Hàn Quốc trong thời tiết khắc nghiệt (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh Thư Huỳnh làm việc trong nhà kính vào mùa đông thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nhiều người bất ngờ khi cô gái có vóc dáng nhỏ bé mà có thể đảm đương công việc nặng nhọc trong thời tiết khắc nghiệt.

Thư Huỳnh chia sẻ cô sang Hàn Quốc từ tháng 3. Công việc của cô là chăm sóc và thu hoạch dưa leo, ớt chuông, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng trước khi đóng thùng. Dù thời điểm đó Hàn Quốc đang vào xuân, trời vẫn rất lạnh, nhiều ngày vẫn dưới 0 độ C. Mỗi ngày, cô làm việc từ 7h đến 17h, được nghỉ trưa một tiếng.

“Lần đầu tiên thấy tuyết rơi, tôi háo hức lắm. Nhưng cái lạnh buốt giá khiến tôi “tỉnh mộng” ngay. Mỗi lần ra đồng tôi phải mặc nhiều lớp áo, giữ ấm và uống đủ nước, vậy mà tay vẫn cóng”, Thư Huỳnh kể.

Sang mùa đông, thời tiết còn khắc nghiệt hơn. Có những hôm làm việc ngoài trời khi nhiệt độ âm sâu, cô thở ra toàn khói. Thư Huỳnh nói những ngày như vậy cô phải dốc sức làm nhiều hơn để ra nhiều mồ hôi, giúp cơ thể ấm lên.

Vào mùa nóng, người lao động tại nông trại cũng không tránh khỏi nỗi vất vả. Thư Huỳnh kể không ít công nhân đã kiệt sức, từng có người ngất xỉu dưới nắng nóng.

Ngoài sự vất vả của công việc, Thư Huỳnh cho hay thời gian đầu, cô cũng gặp khó khăn trong giao tiếp vì chưa quen cách phát âm của người Hàn.

Để vượt qua trở ngại, cô cố gắng chủ động trò chuyện nhiều hơn với chủ nông trại. May mắn, môi trường sống thân thiện giúp cô dần hòa nhập và cải thiện khả năng ngôn ngữ.

“Người Hàn không khó gần như tôi nghĩ. Chủ nông trại rất quý mến tôi vì sự lễ phép”, cô nói.

Thu nhập của Thư Huỳnh là 2,1 triệu won/tháng, tương đương hơn 37 triệu đồng. Chủ nông trại hỗ trợ chỗ ở có hệ thống sưởi và cung cấp gạo thường xuyên, giúp cô tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Dù công việc vất vả, Thư Huỳnh nói cô yêu thích trải nghiệm nơi xứ người bởi vừa có thu nhập tốt vừa học được nhiều điều mới.

“Ông chủ coi tôi như người trong nhà. Tôi thích nhất những ngày đầu mùa cấy cày, được ngồi cùng ông trên máy cấy đi qua từng thửa ruộng, cảm giác thú vị lắm”, Thư Huỳnh chia sẻ.

Là lao động xa xứ, đôi lúc Thư Huỳnh vẫn cảm thấy cô đơn, nhớ nhà. Nhưng chính sự quan tâm từ chủ nông trại giúp cô vơi bớt tủi thân.

“Có lần tôi đau răng mà không nói. Ông chủ phát hiện, hỏi thăm rồi đi mua thuốc cho tôi. Lúc đó tôi cảm nhận rõ sự tử tế của con người, vượt qua khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Thực sự điều ở lại sau cùng chính là tình người”, Thư Huỳnh nói.