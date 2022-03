Chuyện nghề của những trợ lý an toàn cho du khách mạo hiểm

Những trợ lý không thể thiếu

Được ví như "vương quốc hang động", Quảng Bình luôn là điểm đến lý tưởng cho du khách ưa thích trải nghiệm, khám phá, trong đó có các tour, tuyến du lịch mạo hiểm. Với các tour mạo hiểm, việc làm sao để bảo đảm được yếu tố an toàn cho du khách trong suốt hành trình chính là vấn đề sống còn.

Với hàng loạt điểm đến cùng nhiều trải nghiệm mới lạ thì những hoạt động như đu dây, băng suối, vượt thác hay trekking qua cung đường rừng ẩm ướt… đều tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Do vậy, hướng dẫn viên, trợ lý an toàn chính là những người bạn đồng hành thân thiết của du khách để hạn chế các rủi ro.

Để tạo ra thành công trọn vẹn cho mỗi tour mạo hiểm luôn có sự đóng góp quan trọng và không thể thiếu của những trợ lý an toàn. Họ là nhân viên hỗ trợ đến từ các đơn vị khai thác du lịch, với kinh nghiệm và kiến thức của mình sẽ bảo đảm an toàn để du khách an tâm hơn trên từng cung đường khám phá, trải nghiệm.

Thành công trọn vẹn của mỗi tour mạo hiểm luôn có sự đóng góp quan trọng và không thể thiếu của những trợ lý an toàn (Ảnh: Jungle Boss).

Là một trong những trợ lý an toàn chuyên nghiệp, theo anh Phạm Văn Dương, sự an toàn, thoải mái của du khách là điều quan trọng nhất với những người làm nghề này. Anh Dương chia sẻ, với tour mạo hiểm tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nếu không có sự hỗ trợ và hướng dẫn của đội ngũ chuyên nghiệp, du khách rất dễ gặp chấn thương, thậm chí là các tai nạn đáng tiếc.

"Không chỉ nắm rõ địa hình, các kỹ thuật, thiết bị an toàn cho du khách, những người trợ lý như chúng tôi bên cạnh kinh nghiệm, chuyên nghiệp thì luôn phải tập cho mình tính cẩn thận và nguyên tắc. Qua đó công việc mới đạt được sự chính xác cao nhất. Với các tour khám phá, du lịch mạo hiểm thì sai sót không bao giờ được xảy ra, nếu không hậu quả sẽ khôn lường", anh Dương tâm sự.

Theo anh Nguyễn Văn Úy, Phó Giám đốc kiêm chuyên gia an toàn Công ty TNHH Jungle Boss, một đơn vị khai thác du lịch hang động tại Quảng Bình, để trở thành một trợ lý an toàn chuyên nghiệp, mỗi người đều phải trải qua 4 năm huấn luyện thường xuyên, bắt đầu từ việc làm quen với thiết bị, học kỹ thuật rồi huấn luyện các kỹ năng thông qua những địa hình thực tế khác nhau.

Trước đó, Jungle Boss đã phối hợp với đội ngũ chuyên gia hang động thuộc Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh tổ chức các khóa tập huấn cho thành viên dẫn tour, đặc biệt chú trọng đến vấn đề cứu hộ, cứu nạn. Họ phải đáp ứng từng yêu cầu khắt khe của chuyên gia.

Với những người trợ lý an toàn, sự chuyên nghiệp, tính cẩn thận và nguyên tắc vô cùng quan trọng, qua đó công việc mới đạt được sự chính xác cao nhất (Ảnh: T.C).

Khi đã trở thành trợ lý an toàn chuyên nghiệp, quá trình rèn luyện này vẫn phải diễn ra thường xuyên 3 lần/tháng, các trợ lý, hướng dẫn viên sẽ luân phiên luyện tập thao tác kỹ thuật với mô hình mô phỏng các chướng ngại vật hay trải nghiệm để nâng cao trình độ, kỹ năng của mình, đặc biệt là đối với những tour có cấp độ mạo hiểm cao.

"Đơn vị chúng tôi hiện có 6 hướng dẫn viên chuyên nghiệp và 10 trợ lý an toàn cùng chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho tất cả các tour mạo hiểm. Cùng với việc phải trải qua huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp và được kiểm tra trình độ, kỹ năng thường xuyên thì họ còn được huấn luyện, bồi dưỡng thêm các kỹ năng về sơ cứu, cứu hộ… để có thể xử lý trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách", anh Úy cho biết.

Điểm tựa an toàn cho du khách

Tại điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối, trải nghiệm đu Zip-line luôn thu hút du khách. Tại đây, du khách đam mê khám phá mạo hiểm sẽ được đu dây trên không 400m để vào Hang Tối. Sau khi khám phá Hang Tối, du khách được đu trên dây cáp nối từ hai cột cao, có thể thỏa mãn niềm đam mê trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của tuyến du lịch từ trên không.

Tất cả trợ lý an toàn đều phải thuần thục các kỹ thuật thám hiểm hang động, kỹ thuật sử dụng dây thừng, đu Zip-line, đai an toàn, kỹ thuật vượt sông an toàn và hỗ trợ du khách khi gặp địa hình khó... (Ảnh: Jungle Boss).

Để phục vụ du khách trải nghiệm mạo hiểm, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã đào tạo các trợ lý để hướng dẫn, hỗ trợ du khách và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn trong suốt hành trình khám phá.

Tất cả trợ lý an toàn đều phải thuần thục các kỹ thuật thám hiểm hang động, kỹ thuật sử dụng dây thừng, đu Zip-line, đai an toàn, kỹ thuật vượt sông an toàn và hỗ trợ du khách khi gặp địa hình khó... Họ đều phải tham gia các chương trình đào tạo huấn luyện với đầy đủ hạng mục lý thuyết, thực hành, kiểm tra khảo sát và cập nhật kiến thức mới.

Trợ lý an toàn hướng dẫn, hỗ trợ du khách đu Zip-line vào Hang Tối (Ảnh: Tiến Thành).

Để trở thành những thành viên quan trọng trong các tour mạo hiểm, ở mỗi trợ lý an toàn, sự chịu khó, nỗ lực và sức khỏe thôi vẫn là chưa đủ. Họ phải là người bản địa, thông thạo địa hình, hiểu rõ từng cung đường rừng, tường tận từng cửa hang.

"Trợ lý an toàn cũng cần là người bản lĩnh, có khả năng hỗ trợ lẫn nhau và trên hết cần phải có đam mê, có tình yêu với rừng, với hang động nếu không sẽ không đủ sức để vượt qua được mọi thử thách, khó khăn mà nghề này mang lại", anh Nguyễn Minh Chiến, một trợ lý an toàn của Công ty Jungle Boss chia sẻ.

Vào những ngày đầu năm mới 2022, các tour mạo hiểm của du lịch Quảng Bình liên tục đón nhiều đoàn khách quay trở lại (Jungle Boss).

Trong suốt hai năm ngành du lịch bị "đóng băng" bởi đại dịch Covid-19, các tour mạo hiểm cũng thưa vắng khách. Điều đó đồng nghĩa với việc thu nhập, cuộc sống của đội ngũ người làm du lịch, trong đó có trợ lý an toàn bị ảnh hưởng nặng nề. Thế nhưng, đam mê với nghề đã giúp họ bám trụ, không ngừng rèn luyện với mong mỏi một ngày không xa, những cung đường rừng sẽ lại chộn rộn bước chân khám phá, trải nghiệm.

Vào những ngày đầu năm mới 2022, các tour mạo hiểm của du lịch Quảng Bình liên tục đón nhiều đoàn khách quay trở lại. Điều đó đủ để thắp lên hy vọng và bồi đắp thêm đam mê cho những con người yêu rừng hơn cả chính mình.