Chuyển công an vụ mạo danh thứ trưởng đăng tuyển 1.800 người đi Hàn

Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi công văn đề nghị Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an các tỉnh thành có biện pháp xử lý, ngăn chặn vấn nạn giả văn bản, con dấu của Bộ LĐ-TB&XH lừa người muốn đi nước ngoài.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thời gian qua, nhiều trang thông tin và mạng xã hội giả mạo đã đăng tải thông tin sai lệch về các chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và một số quốc gia khác.

Các đối tượng lập Fanpage giả mạo Bộ LĐ-TB&XH, chữ ký Bộ trưởng, cùng một số đơn vị trực thuộc để lừa đảo người muốn đi làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, một số tổ chức, cá nhân còn giả mạo Trung tâm Lao động ngoài nước, làm giả công văn và con dấu để lừa đảo, thu tiền của người lao động với lời hứa hẹn đưa họ ra nước ngoài làm việc.

Kẻ gian đã tạo ra nhiều văn bản giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của người lao động.

Có trường hợp giả mạo văn bản có chữ ký của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước Đặng Huy Hồng, yêu cầu người lao động nộp 60 triệu đồng để "chứng minh tài chính đủ điều kiện tham gia đơn hàng theo quy định".

Sau khi nộp tiền, nạn nhân mới được xét duyệt hồ sơ, hẹn ký hợp đồng và chờ ngày xuất cảnh.

Một văn bản khác giả mạo con dấu và chữ ký của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, quảng bá chương trình tuyển dụng lao động đi Hàn Quốc với mức lương "trên 40 triệu đồng mỗi tháng, tùy công việc, chưa tính tăng ca", kèm thông tin chi tiết về đơn hàng.

Một "đơn hàng" lừa đảo tuyển dụng 1.800 lao động thời vụ đi Hàn Quốc làm việc (Ảnh: Chụp màn hình).

Gần đây nhất, vào tháng 9/2024, các đối tượng lừa đảo đăng tải thông tin về một "đơn hàng" tuyển dụng lao động thời vụ đi Hàn Quốc lên tới 1.800 người. Văn bản có con dấu và chữ ký giả của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan, với chức danh "Chánh văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội".

Các thông tin về chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đều được đăng tải công khai, đầy đủ trên website của Trung tâm lao động ngoài nước tại địa chỉ: www.colab.gov.vn.

Trung tâm Lao động ngoài nước thông tin để người lao động biết, phòng tránh các hành vi lừa đảo của các đối tượng xấu.

Trong trường hợp bị các đối tượng mạo danh Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm Lao động ngoài nước lừa đảo, đề nghị người lao động trình báo với cơ quan Công an, đồng thời thông báo cho Trung tâm để phối hợp xác minh, làm rõ.