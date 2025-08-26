Chủ trang trại xót xa nhìn gần 1.000 con vịt bị chết ngạt trong bão Kajiki

Trang trại của anh Lê Đức Hùng, thôn Mỹ Hà, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa bị nước nhấn chìm trong đêm 25/8 do ảnh hưởng mưa bão Kajiki. Gương mặt thất thần sau đêm nỗ lực cứu đàn vịt, anh Hùng cho biết mưa lớn, nước lũ dâng cao hơn 1m khiến chuồng trại của gia đình bị nhấn chìm.

Mặc dù anh đã nỗ lực khắc phục, giải cứu đàn vịt nhưng do trang trại xây dựng khép kín, hệ thống thông gió không hoạt động nên đàn vịt bị ngạt, chết la liệt.

Đàn vịt gần 1.000 con của gia đình anh Hùng bị chết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đàn vịt này gia đình tôi nuôi được một tháng, còn 20 ngày nữa là xuất bán. Nếu không gặp trận lũ này, gia đình sẽ có lãi khoảng 40 triệu đồng sau khi bán vịt, nhưng giờ thì mất tất cả”, anh Hùng buồn bã.

Bên cạnh vịt bị chết ngạt, đàn gà của gia đình anh cũng chết 100 con, ao bị trôi mất 2 tạ cá trắm, hơn 1 mẫu cây trồng (cam, bưởi) bị ngập,...

“Trận lũ đã cướp đi của gia đình khoảng 200 triệu đồng. Tôi không biết lấy đâu ra vốn để tiếp tục chăn nuôi”, anh Hùng rầu rĩ.

Người nông dân này cho hay, trong 8 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, đây là lần đầu tiên anh phải gánh chịu thiệt hại nặng nề như vậy.

Cây cối tại trang trại của gia đình anh Dũng bị ngập, đổ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trận lũ hồi tháng trước cũng khiến gia đình anh mất mát một phần tài sản, song mức độ không đáng kể so với đợt này. Hiện tại, anh mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng và ngân hàng để có nguồn vốn khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tại xã Thọ Long, mưa lớn kéo dài cũng khiến cho trang trại của gia đình anh Lê Sỹ Dũng bị nhấn chìm.

Anh Dũng cho biết mưa lớn khiến gần 5 sào ao nuôi ốc nhồi thương phẩm bị ngập sâu, ốc bò lên vườn và bắt đầu chết, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, khu vườn đào 100 gốc cũng bị ngập, có nguy cơ chết hàng loạt nếu mưa lũ còn tiếp diễn. “Bao công sức, vốn liếng đầu tư suốt mấy năm qua có thể mất trắng sau đợt thiên tai này”, anh Dũng bày tỏ.

Nhiều khu dân cư ở xã Thọ Long ngập sâu (Ảnh: UBND xã Thọ Long cung cấp).

Ngày 25/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lưu Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND xã Thọ Long, cho biết mưa lớn từ ngày 24/8 khiến 26 thôn trong xã bị ngập lụt, có nơi ngập sâu. Mưa cũng gây ra thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có hơn 340ha lúa và hoa màu bị nước nhấn chìm, hơn 170ha ao nuôi thủy sản bị ngập, số gia cầm chết do ngạt nước lên đến hơn 1.500 con.

“Hiện UBND xã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời, khuyến cáo bà con trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản”, bà Đào nói.