Chủ sạp vải "bắn" tiếng Anh gây sốt: Xa quê lập nghiệp, mua nhà TPHCM

Nổi tiếng từ đoạn clip nói tiếng Anh với du khách Tây

Ngồi trước sạp hàng nhỏ tại Chợ Bến Thành, chị Trần Thị Minh Kỷ (38 tuổi, quê Vĩnh Long) niềm nở chào du khách bằng tiếng Anh.

Thỉnh thoảng, chị khéo léo buông vài lời khen khiến nhiều người bật cười, thích thú. Có người chỉ định đi ngang, nhưng rồi cũng nán lại, mua chiếc áo thun, khăn rằn như một cách đáp lại sự thân thiện.

Đoạn clip chị Kỷ nói tiếng Anh với du khách nước ngoài gây "sốt" mạng (Clip: Saygin Lost).

Bất chợt, một vị khách nước ngoài hỏi chị có phải là người phụ nữ trong đoạn clip nói tiếng Anh đang lan truyền trên mạng hay không, khiến nữ tiểu thương ngại ngùng rồi bật cười.

Những ngày qua, không ít du khách đến chợ, trên tay mở sẵn đoạn clip để nhận diện, tìm “chị bán áo nói tiếng Anh dễ thương”. Trong đoạn clip, khoảnh khắc khiến cư dân mạng thích thú nhất là khi chị đáp lại câu “I love you” (tôi yêu bạn) của khách bằng câu “Ok, I love you too… 100.000 dong” (tôi cũng yêu bạn, 100.000 đồng - cho chiếc áo du khách đang cầm).

Chị kể đoạn clip ấy được ghi lại từ hai năm trước, nhưng những ngày gần đây bất ngờ thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và đạt hơn 10,8 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận của đoạn clip, không ít du khách nước ngoài xin thông tin của chị Kỷ, hẹn ngày đến Việt Nam để ủng hộ.

Học tiếng Anh theo kiểu “nghĩ gì, nói đó”

Chị Kỷ kể trước đây khi chưa giao tiếp được bằng tiếng Anh, việc buôn bán của chị gặp không ít trở ngại.

“Tôi không giao tiếp được với khách nước ngoài, phải dùng điện thoại để dịch. Nhưng nhiều khi dịch xong, khách vẫn không hiểu. Họ chỉ mua một cái rồi đi, thậm chí có khi không mua vì chưa có thiện cảm”, chị kể.

Chị Trần Thị Minh Kỷ có hơn 20 năm gắn bó với Chợ Bến Thành, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Là tiểu thương tại chợ Bến Thành, nơi thu hút đông khách nước ngoài, chị Kỷ lại càng trăn trở về vấn đề giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Theo chị, trong kinh doanh, tạo được thiện cảm với khách hàng là yếu tố then chốt. “Nhưng nếu không thể giao tiếp thì làm sao tạo thiện cảm với khách?”, chị tự hỏi. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc chị bắt đầu học tiếng Anh.

Kể từ đó, chị đăng ký một khóa học giao tiếp kéo dài khoảng một năm tại Nhà văn hóa Thanh niên (TPHCM), tập trung vào kỹ năng nghe - nói. Song song đó, chị tự học qua phim ảnh, điện thoại và đặc biệt là từ chính những vị khách nước ngoài.

Sau mỗi ngày bán hàng, chị vội vàng ăn tối rồi đến lớp. Khi có thời gian rảnh, kể cả lúc trông sạp, chị vẫn tranh thủ luyện tập và áp dụng ngay vào thực tế.

Thời gian đầu, chị khá e dè, chỉ dám nói những câu đơn giản vì sợ sai. Tuy nhiên, chính những phản hồi tích cực từ khách đã giúp chị dần vượt qua rào cản.

“Thấy tôi cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh, du khách rất thích và không ngừng động viên. Tôi nói sai thì họ sửa, nhờ vậy có động lực để nói tiếp”, chị chia sẻ.

Việc học gắn liền với công việc giúp chị tiến bộ nhanh chóng. Dần dà, chị không chỉ dừng lại ở việc chào hỏi hay giới thiệu sản phẩm, mà còn chủ động bắt chuyện, chẳng hạn như hỏi khách đến từ đâu, ở Việt Nam bao lâu, đã đi những đâu…

Những câu hỏi giản dị ấy giúp cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên, gần gũi, từ đó chị dễ dàng tạo thiện cảm với khách hơn. Khi khả năng giao tiếp cải thiện, hiệu quả bán hàng cũng thay đổi rõ rệt.

“Có khách ban đầu chỉ định mua một cái, nhưng khi tôi nói chuyện vui vẻ, họ có cảm tình rồi mua thêm để ủng hộ”, chị kể.

Nhờ kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, nữ tiểu thương dễ dàng gây thiện cảm với khách du lịch nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Vy).

Từ trải nghiệm của chính mình, chị Kỷ cho rằng việc học tiếng Anh không quá khó.

“Không cần nói chính xác hoàn toàn về ngữ pháp, chỉ cần người ta hiểu là được. Quan trọng là đừng ngại. Cứ nói đi, sai thì sửa”, chị cười, nói.

Chẳng hạn, có lần vừa học được câu “You look so elegant (bạn trông thật thanh lịch)”, chị Kỷ muốn áp dụng ngay nhưng lại nói nhầm thành “You look so… elephant (bạn trông thật… con voi)”.

“Khách nghe xong giật mình quay lại, tôi cũng hoảng hốt, ngại ngùng. Nhưng nhờ những sự cố ấy, tôi mới rút kinh nghiệm và nhớ lâu hơn”, chị bật cười kể.

Mỗi ngày, chị tiếp khoảng 20-30 lượt khách. Nữ tiểu thương còn học thêm vài câu chào hỏi cơ bản bằng nhiều ngôn ngữ khác.

Việc trò chuyện liên tục khiến chị thường xuyên khàn giọng. Thấy vậy, nhiều vị khách quen khi quay lại sạp còn mang theo thuốc ho, vitamin hoặc những món quà mang từ quê hương của họ đến tặng chị.

Hơn 20 năm mưu sinh, hiện thực hóa ước mơ nơi đất khách

Trước khi trở thành chủ sạp như hiện tại, chị Kỷ từng là nhân viên bán hàng tại chợ Bến Thành. Sau một thời gian gắn bó, khi chủ cũ ngừng kinh doanh, chị mới nhận sang lại sạp và duy trì việc buôn bán cho đến nay.

Chị Kỷ kể bản thân rời quê hương Bến Tre cũ lên thành phố lập nghiệp từ năm 18 tuổi, bắt đầu hành trình mưu sinh với nhiều khó khăn, thử thách.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với khu chợ trung tâm thành phố, chị từng bước ổn định cuộc sống. Từ việc buôn bán và làm thêm bên ngoài, vợ chồng chị tích góp, mua một căn nhà tại TPHCM và có điều kiện cho con ăn học.

“Đó là mơ ước mà bản thân cứ ngỡ sẽ khó làm được”, chị Kỷ bộc bạch.

Nhờ sự nỗ lực, vợ chồng chị Kỷ nay đã ổn định cuộc sống tại thành phố lớn (Ảnh: Nguyễn Vy).

Sau giai đoạn Covid-19, lượng khách đến chợ giảm đáng kể, chỉ còn khoảng một nửa so với trước. Dù vậy, chị vẫn giữ cách bán hàng thân thiện, cởi mở như một thói quen đã trở thành thương hiệu cá nhân.

“Người bán vui vẻ, nói chuyện dễ nghe thì khách sẽ quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè”, chị khẳng định.