Chia sẻ rủi ro, giảm bớt khó khăn cho người lao động

Chính sách nhân văn với nhiều ưu việt

Bà Lê Thị Dung, Phó giám đốc bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An cho biết, bảo hiểm TNLĐ, BNN là chính sách ưu việt, nhằm chia sẻ gánh nặng rủi ro, bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động trong thời gian nghỉ việc tạm thời.

Thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động (Ảnh: Thu Hương).

Tuy nhiên, thực tế còn không ít người lao động chưa thể “chạm” đến quyền lợi này bởi không được giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động trốn đóng BHXH và các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Thậm chí, có trường hợp doanh nghiệp cố tình né tránh trong việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ cho người lao động.

“Để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, cùng với việc tuân thủ pháp luật về BHXH, các doanh nghiệp cần phải xem trọng công tác phòng ngừa TNLĐ; phía người lao động cũng cần chủ động theo dõi, bảo vệ quyền lợi bằng cách tham gia BHXH, BHYT đầy đủ”, bà Lê Thị Dung nhấn mạnh

Theo báo cáo của cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An, đến hết tháng 10 năm 2025 có 325.569 người tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN (tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024). Tổng số thu quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN đến tháng 10/2025 là 101.638 triệu đồng (tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2024).

Việc quản lý và sử dụng Quỹ TNLĐ, BNN được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 31/10/2025, Cơ quan BHXH đã giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN cho 233 lượt người, số tiền 4.365 triệu đồng; quản lý và chi trả 2.572 lượt người, số tiền 40.678 triệu đồng.

Anh Phan Huy Hoan (ở phường Trường Vinh, Nghệ An) là công nhân Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đã được giải quyết hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần với mức hưởng trên 47,7 triệu đồng.

Doanh nghiệp Nghệ An đảm bảo An toàn vệ sinh lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Năm 2021, trong quá trình thi công trên tuyến đường Vân Đồn - Quảng Ninh, dầm cầu lao xuống, anh Hoan bị kéo theo và rơi từ độ cao 8m. Cú ngã trúng chiếc thang sắt phía dưới khiến phần lưng của anh bị vết cắt sâu, gãy xương sườn, gãy tay, chấn thương vùng đầu... được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau thời gian dài điều trị tích cực, anh Hoan được ra viện, tiếp tục theo dõi, tập phục hồi. Kết quả giám định cho thấy anh bị thương tật 51% .

"Tính đến thời điểm bị tai nạn lao động, tôi tham gia bảo hiểm 351 tháng, tiền lương tính hưởng trợ cấp là 6,2 triệu đồng/tháng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tôi được phía bảo hiểm chi trả trợ cấp 1,475 triệu đồng/tháng, bắt đầu từ tháng 12/2021", anh Phan Huy Hoan cho biết.

Một trường hợp khác là anh Trần Văn Hòa (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) là công nhân Công ty CP cơ khí xây dựng Vinh Phát STEEL. Vào tháng 4/2021, anh Hoà khi bị ngã từ tầng 2 xuống đất trong quá trình làm việc. Anh Hòa bị chấn thương nặng ở đầu và cột sống, điều trị tại bệnh viện ròng rã suốt 3 tháng trời.

Di chứng của vụ tai nạn nặng nề khiến anh Hòa mất khả năng lao động, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự trợ giúp của vợ, đồng nghĩa khoản thu nhập chính của gia đình cũng không còn.

Vợ anh trở thành lao động chính nhưng chỉ có thể kiếm công việc tạm thời để có thời gian chăm sóc chồng, trong khi hai con còn nhỏ khiến cuộc sống chật vật, khó khăn hơn.

Tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Với tỷ lệ thương tật 71% do tai nạn lao động, sau 83 tháng đóng bảo hiểm, anh Hòa được chi trả trợ cấp hàng tháng 1,715 triệu đồng, bắt đầu từ ngày 1/10/2021. Đối với cá nhân anh Hòa và gia đình thì số tiền này có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là khoản thu nhập thường xuyên, duy nhất lúc này.

"Lúc đi làm nói đóng bảo hiểm thì tôi đóng nhưng cũng không để ý lắm cho đến khi gặp rủi ro mới biết nó thực sự quan trọng như thế nào", anh Hòa cho hay.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người lao động

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 14 vụ tai nạn lao động làm 19 người bị nạn, trong đó có 11 người chết, 3 người bị thương nặng, 5 người bị thương nhẹ, tăng 4 người chết so với năm 2024; làm thiệt hại về vật chất hơn 50 triệu đồng.

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động được nhiều doanh nghiệp chú trọng quan tâm thực hiện khá tốt như: khám sức khỏe định kỳ, khám trước khi bố trí làm việc, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan trắc môi trường lao động,...

Theo tổng hợp báo cáo của Sở Y tế, năm 2025 đã khám sức khỏe định kỳ, khám trước khi bố trí làm việc cho gần 300 lượt đơn vị với tổng số hơn 80.000 lượt người lao động.

Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho hơn 80 lượt cơ sở với hơn 21.000 lượt người lao động (kết quả không có người chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp mới); tiến hành quan trắc môi trường lao động tại 45 cơ sở sản xuất với tổng số 9.150 mẫu vật lý và hóa học.

Việc quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trước khi đưa vào sử dụng được doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc. Đến hết tháng 10/2025, cơ quan chức năng đã tiếp nhận tài liệu và xác nhận để quản lý đối với 181 tổ chức trên địa bàn sử dụng hơn 1.650 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đảm bảo đúng quy định.

Công nhân Nghệ An đảm bảo An toàn vệ sinh lao động (Ảnh: Thu Hương).

Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, chú trọng kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp có điều kiện, môi trường làm việc có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATVSLĐ của chính quyền địa phương cấp xã, phường. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATVSLĐ để xảy ra TNLĐ, BNN nghiêm trọng.

Tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ:

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người phụ trách công tác ATVSLĐ; Tổ chức khám sức sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, luôn đảm bảo ATVSLĐ và tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Thu Hương