CapitaLand hỗ trợ 97.000 USD cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Kết quả này đã mở khóa gói tài trợ trị giá hơn 97.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) từ Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope (CHF). Khoản tài trợ sẽ đi vào việc cải thiện khả năng hòa nhập xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các chương trình giáo dục, đào tạo hướng nghiệp và phát triển kỹ năng sống.

Khoản quyên góp này là một phần trong tổng cam kết ba năm trị giá lên đến 270.000 USD (tương đương hơn 7 tỷ đồng) của Tập đoàn CapitaLand, được công bố nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam vào năm ngoái.

97.000 USD sẽ góp phần hỗ trợ cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: CLD).

Nối tiếp thành công của những mùa trước, chiến dịch năm nay tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng từ cộng đồng. Sự kiện đi bộ ngoài trời tại Ocean City đã thu hút hơn 8.000 người tham gia, ghi nhận hơn 40 triệu bước chân.

Sự kiện cũng là dấu mốc tổng kết cho chiến dịch đi bộ trực tuyến kéo dài bốn tháng, ghi nhận sự tham gia của hàng nghìn người với con số kỷ lục hơn 400 triệu bước chân. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho thấy những nỗ lực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của CapitaLand đang ngày được lan tỏa và đón nhận sâu sắc.

Hơn 8.000 người tham dự, ghi nhận tổng cộng 40 triệu bước chân trong hoạt động đi bộ ngoài trời (Ảnh: CLD).

Người tham gia hòa mình vào những hoạt động tương tác đặc sắc trên tuyến đi bộ (Ảnh: CLD).

Ông Alwin Low, Tổng giám đốc khu vực miền Bắc của CLD (Việt Nam), chia sẻ: “Bước sang mùa thứ ba, ‘Bước chân gắn kết yêu thương’ đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong những nỗ lực trách nhiệm xã hội của chúng tôi tại Việt Nam.

Chiến dịch thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc kiến tạo một tương lai hòa nhập hơn cho những trẻ em kém may mắn, đồng thời mở rộng tác động tích cực tới các thế hệ trẻ trên cả nước. Chúng tôi tập trung huy động những nguồn lực cần thiết để hỗ trợ thanh thiếu niên vượt lên nghịch cảnh, lan tỏa vai trò của giáo dục trong việc tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng”.

Rapper Đen bày tỏ niềm vui khi lần đầu tham gia chiến dịch: “Đen tin rằng một bước chân tuy nhỏ vẫn có thể hàm chứa những ý nghĩa lớn lao. Sự kiện hôm nay là dịp để cộng đồng cùng nhau quy tụ và bước đi vì một mục tiêu cao cả, hướng đến việc hỗ trợ các em nhỏ còn kém may mắn trong cuộc sống.

Đen xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CapitaLand vì đã tạo nên một sự kiện ý nghĩa, nơi mọi người cùng nhau quy tụ, chung tay lan tỏa những hành động thiết thực vì cộng đồng”.

Rapper Đen mang đến không khí ấm áp cho sự kiện với những ca khúc mạnh mẽ, giàu cảm xúc và những tương tác chân thành với khán giả nhí (Ảnh: CLD).

Nữ cầu thủ “Quả bóng vàng” Việt Nam Trần Thị Thùy Trang cũng đồng hành cùng hành trình lan tỏa sự tử tế (Ảnh: CLD).

