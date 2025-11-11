Cán bộ thôn mặc áo ba lỗ quay video khoe cơ bắp, giúp dân bán sạch nông sản

Mặc áo ba lỗ đen, khoe bắp tay rắn chắc, thân hình vạm vỡ khi đang đứng giữa rừng hồng chín đỏ, nam thanh niên điển trai nhẹ tay bửa đôi một quả hồng bằng vừa thưởng thức vừa mời gọi: “Em ăn hồng không?”.

Đoạn video ngắn đó đã khiến Lin Xiaobai (Lâm Tiểu Bạch), Bí thư Đoàn thanh niên thôn Dương Vũ, kiêm đại sứ văn hóa du lịch của huyện Tân Xương (TP Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), trở thành hiện tượng mạng. Anh được cư dân mạng đặt cho biệt danh là “cán bộ thôn đẹp trai nhất Trung Quốc”.

Cán bộ đoàn mặc áo ba lỗ, quay video khoe cơ bắp để giúp người dân địa phương bán nông sản (Ảnh cắt từ clip: Lin Xiaobai).

Vào mùa thu hoạch, làng Kính Sơn (thị trấn Nhữ Áo, huyện Tân Xương) phủ kín bởi sắc cam rực rỡ của hơn 2.000 cây hồng. Nhờ những video sáng tạo của Lin Xiaobai, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày.

“Nhờ loạt video về lễ hội hồng ở Kính Sơn, lượng người đến tham quan và mua hàng tăng vọt. Có những người bán hàng nói với tôi rằng, chưa kịp tới chợ, hồng đã bán hết dọc đường”, anh kể.

Hiện tại, nhiều video của Tiểu Bạch đạt hơn 20 triệu lượt xem, tổng lượng truy cập toàn kênh vượt 100 triệu lượt.

“Bây giờ, hồng của chúng tôi không lo ế nữa”, anh cười nói.

Lin Xiaobai sinh năm 1997, lớn lên tại Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Năm 13 tuổi, anh được huấn luyện viên tuyển vào đội chèo thuyền kayak, từng là vận động viên cấp 1. Tuy nhiên, sau thất bại tại Đại hội thể thao tỉnh Quảng Đông năm 2015, anh quyết định giải nghệ, chuyển hướng học tập.

Tốt nghiệp chuyên ngành thể thao, Lâm Tiểu Bạch làm huấn luyện viên thể hình, đồng thời thử sức trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên mạng. Ban đầu, anh lập tài khoản để làm video về ẩm thực, nhưng lượng người xem lúc đó còn khiêm tốn.

Năm 2023, cơ duyên đưa anh gặp một người bạn quê ở huyện Tân Xương, đang làm dự án truyền thông nông nghiệp. Hai người quyết định hợp tác, lập tài khoản tập trung quảng bá về cuộc sống nơi thôn quê và sản vật địa phương.

Bất ngờ, chỉ trong tháng đầu tiên, video đầu tiên quay dưới gốc đào đã đạt lượng xem cao kỷ lục. Từ đó, họ chuyên tâm phát triển nội dung gắn với hình ảnh “cán bộ trẻ ở nông thôn”.

Tháng 4/2024, Lâm chính thức trở thành Bí thư Đoàn thôn Dương Vu, huyện Tân Xương, phụ trách truyền thông du lịch của địa phương. Sau 7 tháng, anh đã sở hữu hơn 700.000 người theo dõi, trở thành đại sứ quảng bá văn hóa – du lịch của huyện.

Anh chia sẻ hành trình bắt đầu của mình không phải lúc nào cũng dễ dàng.

“Video đầu tiên chỉ có 7 giây, nhưng tôi mất 3 tiếng mới quay xong. Tôi vốn là người hướng nội, ngại đám đông, nhiều khi bị nhìn chằm chằm là lại đỏ mặt”, anh bộc bạch.

Tuy vậy, tinh thần kỷ luật của người từng là vận động viên đã giúp anh kiên trì. Ngoài công việc sáng tạo nội dung, anh còn tổ chức nhiều hoạt động cho dân làng như thi nhổ rau dại, chiếu phim miễn phí, giới thiệu lễ hội mùa màng…

Sự nổi tiếng cũng kéo theo những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng anh “diễn hơi lố”, “ăn mặc quá gợi cảm”, “hơi dầu mỡ”... Song Lâm Tiểu Bạch không để tâm nhiều. Anh nói, bản thân từng làm vận động viên, mặc áo ba lỗ là chuyện bình thường.

“Tôi biết giới hạn của mình ở đâu. Quan trọng là làm sao để mọi người chú ý đến sản phẩm nơi thôn quê chúng tôi”, anh tâm niệm.

Thực tế, chính những video ấy đã giúp tiêu thụ hơn 300kg việt quất cho một nông dân địa phương chỉ trong 30 phút. Một lần khác, video của anh quay tại vườn nho thu hút hàng triệu lượt xem, khiến du khách đổ về mua nho, cũng đã giúp chủ vườn bán hết sạch hàng.

“Càng nhiều người xem, càng nhiều cơ hội cho nông dân. Tôi tin rằng nếu tận dụng tốt dòng chảy của Internet, nông thôn sẽ không còn bị bỏ quên”, anh nhấn mạnh.