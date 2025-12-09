Bỏ đại học, nam thanh niên theo đuổi nghề khắc gỗ "không giống ai"

Trần Duy (28 tuổi, ở xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng) đưa ra quyết định táo bạo, rời ghế giảng đường Đại học Nghệ thuật Huế chỉ sau một tháng nhập học ngành hội họa. Quyết định này đã mở ra một con đường mới, biến anh thành một nghệ nhân điêu khắc gỗ tài năng, được biết đến rộng rãi cả trong và ngoài nước.

Trên trang cá nhân, chàng trai sinh năm 1997 chia sẻ về hành trình rời giảng đường: “Rời trường đại học, hành trang mang về nhà là trải nghiệm 30 ngày ăn mì tôm chan nước mắm, lam lũ đời sinh viên nghèo khó đầy mộng mơ”.

Những tượng gỗ hình nhân vật phim hoạt hình do anh Duy sáng tạo (Ảnh: Trần Duy).

Trở về nhà, anh Duy bắt đầu học nghề điêu khắc gỗ tại cơ sở Âu Lạc của gia đình. Thời điểm đó, cơ sở đối mặt nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng.

"Anh em thợ phải nghỉ hơn phân nửa. Những người còn lại cắn răng gồng gánh, sợ không qua nổi một năm”, anh Duy chiêm nghiệm, chính những thử thách này đã rèn luyện cho anh sự kiên nhẫn và quyết tâm, tạo tiền đề cho những bước tiến sau này.

Trần Duy đam mê với nghề điêu khắc và tạo ra những tác phẩm gỗ ấn tượng (Ảnh: Trần Duy).

Năm 2019, người thợ trẻ lập kênh YouTube "Nghệ nhân Âu Lạc", chia sẻ quá trình làm việc và tiếp cận khán giả toàn cầu. Các video của anh, đặc biệt là video điêu khắc tượng Songoku (một nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng của Nhật) thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Các nội dung đã mang lại cho anh nút bạc YouTube vào cuối năm đó, khẳng định tài năng và sự sáng tạo không ngừng nghỉ.

Những tác phẩm điêu khắc gỗ của anh Duy không chỉ được yêu thích trong nước mà còn gây tiếng vang quốc tế.

Năm 2022, anh được cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Bhutan mời sang giảng dạy về điêu khắc, minh chứng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Tranh gỗ chân dung Giáo sư Snape trong bộ truyện Harry Potter do anh Duy thực hiện (Ảnh: Trần Duy).

Hiện tại, anh Trần Duy điều hành xưởng điêu khắc gỗ của gia đình, tiếp tục sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm làm nghề. Anh không chỉ tập trung vào các nhân vật hoạt hình mà còn mở rộng sang nhiều chủ đề khác.

Ông Hà Văn Minh, Trưởng Phòng kinh tế xã Gò Nổi, đánh giá cao cơ sở gỗ nghệ thuật của anh Duy và cho biết xã dự kiến phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng để đào tạo nghề cho thanh niên, nhằm tạo việc làm và phát triển nghề gỗ mỹ nghệ tại địa phương.