Bị đồng nghiệp bắt nạt, nữ MC viết thư tuyệt mệnh rồi làm chuyện đau lòng

Mới đây, Channel A, kênh truyền hình tổng hợp tại Hàn Quốc, đã đưa tin về nội dung trong nhật ký của MC (người dẫn chương trình) Oh Yoanna, hé lộ lí do khiến cô tự sát hai năm trước.

Nữ MC để lại lá thư tuyệt mệnh trước khi tự tử, kể về chuyện bản thân bị đồng nghiệp bắt nạt (Ảnh: Oh Yoanna).

Cụ thể, sáng 15/9/2023, Oh Yoanna viết một bức thư tuyệt mệnh dài 2.750 chữ trên điện thoại trước khi tự kết liễu đời mình. Nội dung thư tiết lộ cô đã chịu đựng tình trạng bạo lực nơi công sở từ 2 đồng nghiệp trong suốt một thời gian dài.

Oh gia nhập đài MBC với tư cách MC dự báo thời tiết tự do từ tháng 5/2021 và bắt đầu bị chèn ép từ tháng 3/2022. Cô liên tục trải qua nhiều áp lực.

Chẳng hạn như một đồng nghiệp đổ lỗi sai sót của mình cho Oh, một người khác lại chỉ trích cô vì đã sửa thông tin dự báo thời tiết sai. Tin nhắn trong điện thoại cũng cho thấy Oh bị ép ở lại công ty sau giờ làm để "được dạy dỗ", thậm chí bị giữ lại trụ sở đến 1,5 tiếng sau giờ tan ca.

Dù đã cầu cứu đồng nghiệp nhưng vẫn không có ai giúp đỡ cô (Ảnh: Oh Yoanna).

Cô từng nhận được lời mời tham gia chương trình "You Quiz on the Block", nhưng lại bị đồng nghiệp trách móc: "Cô nghĩ mình sẽ nói được gì trên đó?". Ngoài ra, nhiều tin nhắn và ghi âm giọng nói cũng tiết lộ Oh thường xuyên bị chỉ trích vì "thiếu năng lực".

Trong thời gian bị chèn ép, Oh đã báo cáo tình trạng của mình với 4 người trong nội bộ MBC, nhưng không ai vào cuộc xử lý.

Trong thư, Oh bày tỏ nỗi tuyệt vọng: "Tôi ghét việc không thể làm công việc mình yêu thích một cách trọn vẹn. Tôi cũng không muốn những người yêu thương mình phải khổ sở vì phải tìm cách cứu tôi. Xin hãy tổ chức tang lễ ngoài trời như một bữa tiệc, mặc đồ đẹp và tiễn tôi đi trong tiếng cười. Đừng chôn tôi, hãy rải tro xuống biển".

Ngay sau khi nội dung bức thư được đăng tải, nhiều người tỏ ra phẫn nộ và mong những người trong cuộc sẽ bị xử lý.