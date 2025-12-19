“Bệ đỡ” cho người lao động khi gặp rủi ro

Chia sẻ rủi ro cho người lao động

Nhằm chia sẻ gánh nặng cho người lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chính là một trong những chính sách an sinh xã hội hữu ích, giúp người lao động vượt qua những khó khăn khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc. Thời gian qua, bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách này, qua đó tạo điểm tựa vững chắc, giúp rất nhiều người lao động vượt qua khó khăn.

Tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn cho người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, người lao động.

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (Ảnh: TH).

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và phục hồi chức năng lao động.

Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, theo quy định hiện hành của Luật An toàn vệ sinh lao động, đối với những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối với những người lao động, ngoài làm việc và hưởng lương thường xuyên thì việc được đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là điểm tựa quan trọng, để phòng những biến cố, trường hợp không may gặp nạn.

Điện lực Thanh Hoá đảm bảo an toàn lao động (Ảnh: TH).

“Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động. Vì vậy, khi tham gia giao kết hợp đồng lao động, người lao động hãy chắc chắn người sử dụng lao động sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho mình, như vậy mới có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân trong quá trình làm việc”, ông Nguyễn Khắc Tuấn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều người lao động và cả người sử dụng lao động bỏ qua chiếc “phao cứu sinh” này, thờ ơ trước những rủi ro đang rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách vẫn còn tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tại một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Do đó, thời gian tới, bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đối thoại với đơn vị sử dụng lao động, với người lao động… tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hàng nghìn công nhân nhận tiền bảo hiểm mỗi năm

Theo số liệu thống kê, trong năm 2025, bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hoá đã giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho 2.957 trường hợp với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 490 trường hợp với tổng số tiền trên 303 triệu đồng.

Chị Lê Thị Hoa đã có 8 năm làm công nhân tại Công ty TNHH Sakurai ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa. Năm 2021, trong lúc bốc hàng tại nhà kho, chị Hoa bị trượt chân, gãy xương đùi. Qua giám định, chị Hoa bị tổn thương 41% sức khỏe. Sau khi phẫu thuật xong, chị Hoa được công ty tạo điều kiện tiếp tục ở lại, làm công việc nhẹ nhàng hơn đồng thời hoàn tất các thủ tục để chị hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

VNPT Thanh Hoá đảm bảo an toàn lao động (Ảnh: TH).

"Nếu không có tiền bảo hiểm thì tôi không biết bệnh tình của mình rồi sẽ đi về đâu. Thời điểm đó, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như “phao cứu sinh” với tôi trong lúc nguy nan. Hiện tôi đã hồi phục và đi làm bình thường. Sau lần gặp nạn, tôi được công ty làm các thủ tục hồ sơ để hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nhờ đó, ngoài lương cơ bản, tôi cũng có thêm một khoản tiền để tiết kiệm và chăm lo đời sống hàng ngày. Tôi thấy việc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là hết sức quan trọng đối với người lao động. Đây là quyền lợi rất tốt đối với chúng tôi", chị Hoa chia sẻ.

Để giảm thiểu tai nạn lao động và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hằng năm, các cấp, ngành, người sử dụng lao động tại Thanh Hóa đã thường xuyên tập trung triển khai các hoạt động về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, Sở Nội vụ cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cũng đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người lao động trên địa bàn về quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để người lao động nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động; chủ động và tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình.

Các cơ sở chú trọng đảm bảo an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: TH).

Để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, ổn định sản xuất.

Ngô Thu Hương