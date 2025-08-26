Bất ngờ với mức lương “xoàng” của phi hành gia NASA

Công việc của một phi hành gia có nhiều áp lực và rủi ro, nhiều người nghĩ rằng phi hành gia chắc nhận được mức lương rất cao. Nhưng câu trả lời của cựu phi hành gia người Mỹ Nicole Stott (62 tuổi) đã khiến không ít người ngỡ ngàng.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về mức lương khi còn là một phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), bà chỉ đáp ngắn gọn bằng ba từ: “Không nhiều đâu”.

Cựu phi hành gia người Mỹ Nicole Stott (Ảnh: DM).

Bà Nicole Stott nhấn mạnh: “Khi còn làm phi hành gia, chúng tôi về cơ bản cũng là những công chức. Không ai nỗ lực trở thành phi hành gia vì muốn kiếm được nhiều tiền cả”.

Trong sự nghiệp, bà Nicole Stott từng có hai chuyến bay ra ngoài vũ trụ. Bà là nữ phi hành gia thứ 10 trên thế giới thực hiện việc đi bộ ngoài không gian vũ trụ. Bà Stott còn là người đầu tiên điều khiển cánh tay robot của Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) để bắt lấy tàu hàng tự hành.

Theo truyền thông Mỹ, mức lương thường niên của các phi hành gia đang trong thời gian công tác thường dao động trong khoảng từ 125.133 đến 162.672 USD/năm (từ 3,3 đến 4,3 tỷ đồng), tùy theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân cụ thể.

Đầu năm nay, dư luận xôn xao khi hai phi hành gia người Mỹ Sunita Williams và Butch Wilmore bị mắc kẹt tới 9 tháng trên trạm ISS, trước khi NASA thu xếp được chuyến bay đưa hai người về trái đất. Tuy nhiên, hai phi hành gia này sẽ chỉ được nhận thêm một khoản chi nhỏ, nằm ngoài mức lương đã thỏa thuận.

Bà Cady Coleman, cựu phi hành gia NASA, cho biết: “Khoản chi thêm này chúng tôi được trả theo quy định, chỉ vào khoảng 4 USD/ngày”. Trong sự nghiệp phi hành gia của mình, bà Coleman cũng từng có lần phải thực hiện nhiệm vụ kéo dài thêm 159 ngày ngoài không gian vũ trụ, vì điều kiện bất khả kháng hồi năm 2010-2011, khi ấy, bà nhận được thêm 636 USD chi phí hỗ trợ.

Như vậy, hai phi hành gia Williams và Wilmore sẽ được nhận thêm khoảng 1.000 USD chi phí trả thêm, cho gần một năm bị mắc kẹt ngoài vũ trụ.

Năm 1969, phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong - người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng - nhận mức lương 27.401 USD khi thực hiện sứ mệnh đặc biệt, đây là mức lương cao nhất trong nhóm các phi hành gia có mặt trên tàu vũ trụ Apollo 11.

Để trở thành phi hành gia của NASA, ứng viên phải vượt qua quá trình tuyển chọn khắc nghiệt. NASA thường chỉ tuyển ứng viên tham gia chương trình huấn luyện với tần suất hai năm một lần, tỷ lệ trúng tuyển vỏn vẹn 0,08%. Điều kiện bao gồm kinh nghiệm chuyên môn, năng lực thể chất và tinh thần ở mức xuất sắc.