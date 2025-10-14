Bảo hiểm VietinBank và sứ mệnh bảo vệ khách hàng trong thiên tai

Theo ghi nhận của VBI, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (từ 11/9 đến 10/10), công ty đã tiếp nhận hơn 550 vụ tổn thất từ khách hàng do ảnh hưởng của ba cơn bão lớn Ragasa (bão số 9), Bualoi (bão số 10) và Matmo (bão số 11), ước tính chi trả hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và xe cơ giới là những nghiệp vụ ghi nhận thiệt hại nhiều nhất.

Riêng với bão Matmo (bão số 11), tính đến ngày 13/10, VBI đã ghi nhận gần 150 vụ tổn thất, với ước tính giá trị bồi thường gần 30 tỷ đồng.

Với phương châm hoạt động “lấy khách hàng làm trọng tâm”, VBI đã có những hành động nhanh chóng, kịp thời để hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại tài chính, sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xác định, công tác cứu trợ ban đầu đóng vai trò quan trọng để giảm thiểu thiệt hại và tổn thất cho khách hàng, tổng đài ghi nhận tổn thất 24/7 của VBI đã liên tục hoạt động để cập nhật kịp thời và chủ động hướng dẫn khách hàng các phương án di dời, cứu vớt tài sản. Tại các địa bàn có thể tiếp cận, mặc dù nước lũ vẫn chưa rút hết, các cán bộ VBI đã có mặt tại hiện trường để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ khách hàng.

Công ty cũng phối hợp với các đơn vị giám định độc lập có nhiều kinh nghiệm để đẩy nhanh quá trình đánh giá tổn thất và chi trả bồi thường.

Các giám định viên VBI làm việc tại công trình cảng biển chịu ảnh hưởng sau bão Matmo (Ảnh: VBI).

Song song với công tác nghiệp vụ, Bảo hiểm VietinBank - VBI còn phát động phong trào, kêu gọi sự chung tay của toàn thể cán bộ, nhân viên để kịp thời hỗ trợ người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai với tổng giá trị ủng hộ gần 500 triệu đồng.

Cán bộ VBI tham gia ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ (Ảnh: VBI).

Ban lãnh đạo VBI ủng hộ Ủy ban MTTQ và người dân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: VBI).

Công đoàn VBI tặng quà cho 125 hộ nghèo, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi tại xã Kim Tân, Thanh Hóa (Ảnh: VBI).

Đại diện Bảo hiểm VietinBank cho biết, việc đồng hành cùng cộng đồng, khách hàng trong những thời điểm khó khăn vừa là sứ mệnh của doanh nghiệp vừa là triết lý “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội” của VBI trong suốt hành trình gần 17 năm có mặt trên thị trường.