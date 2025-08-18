Bảo hiểm thất nghiệp: Minh bạch, hiệu quả, vì quyền lợi người lao động

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội lớn, gắn liền trực tiếp với đời sống hàng triệu người lao động. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính trong giai đoạn mất việc, BHTN còn đóng vai trò giúp người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường việc làm thông qua các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng nghề.

Chính sách BHTN đã triển khai tại Việt Nam từ năm 2009 (Ảnh: BNV).

Sau hơn một thập kỷ triển khai, chính sách này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần ổn định đời sống, tạo niềm tin và củng cố sự gắn kết giữa người lao động với hệ thống an sinh quốc gia.

Tuy nhiên, để chính sách phát huy tối đa ý nghĩa, yếu tố minh bạch và tuân thủ pháp luật là điều kiện tiên quyết. Thực tiễn thời gian qua cho thấy vẫn còn không ít hành vi vi phạm, từ khai báo sai thông tin để hưởng trợ cấp, đến việc chậm hoặc trốn đóng bảo hiểm của một số doanh nghiệp.

Hoàn thiện chính sách BHTN giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như hạn chế trục lợi quỹ (Ảnh: BNV).

Một số trường hợp lợi dụng kẽ hở chính sách để trục lợi quỹ đã bị phát hiện, gây thất thoát nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Những tồn tại này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tăng cường quản lý, giám sát và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn hệ thống.

Thị trường lao động đang đặt ra yêu cầu quản lý, giám sát và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện BHTN (Ảnh: BNV).

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh ngăn chặn vi phạm, việc hoàn thiện chính sách còn gắn liền với yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan. Sự minh bạch trong quản lý không chỉ bảo vệ quỹ BHTN, mà quan trọng hơn, giúp người lao động được bảo đảm quyền lợi một cách công bằng và thuận tiện, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Sự minh bạch trong quản lý góp phần không nhỏ giúp bảo vệ quỹ BHTN (Ảnh: BNV).

Xuất phát từ thực tiễn đó, báo Dân trí phối hợp cùng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bảo hiểm thất nghiệp - Minh bạch, hiệu quả, vì quyền lợi người lao động”. Sự kiện có sự tham gia của ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm và bà Lê Hải Anh - Đại diện Ban Chính sách BHXH Việt Nam, nhằm trao đổi cụ thể hơn về thực trạng và những thách thức trong công tác quản lý, thực thi chính sách BHTN hiện nay, từ việc phòng chống hành vi trục lợi quỹ, cải tiến quy trình quản lý, cho đến đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường minh bạch và hiệu quả thực hiện.

Chương trình cũng giới thiệu mô hình, sáng kiến hiệu quả giúp hạn chế vi phạm và nâng cao niềm tin xã hội vào BHTN, cũng như giúp người lao động giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp về BHTN trong thực tiễn.

Tọa đàm được tổ chức tại tòa soạn báo Dân trí vào lúc 15h ngày 20/8 và được phát trực tiếp trên báo Dân trí.