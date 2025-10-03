Bắc Ninh huy động hơn 7.230 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới đến năm 2030

Để thực hiện mục tiêu, giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ tập trung huy động, đa dạng hóa nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư và nguồn vốn xã hội hóa.

Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến hơn 2.221 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 3.649 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình khác hơn 875 tỷ đồng, cùng trên 350 tỷ đồng từ sự đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng.

Bắc Ninh tập trung huy động, đa dạng hóa các nguồn vốn (ngân sách trung ương, địa phương, vốn nước ngoài, hợp tác xã, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư...) cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh vận động đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản của chương trình.

Người dân xã Tuấn Đạo, Bắc Ninh giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương (Ảnh: Phương Anh).

Nguồn lực được ưu tiên cho các hạng mục trọng tâm như xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn hiện đại và hướng đến nông thôn thông minh.

Địa phương cũng chú trọng gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với tiến trình đô thị hóa, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các khu dân cư nông thôn sẽ được quy hoạch theo hướng xanh, sinh thái, văn minh, hiện đại; đồng thời ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là tại các xã còn nhiều khó khăn.

Bắc Ninh nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình điểm thôn kiểu mẫu để các địa phương học tập. Công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo chương trình triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, thực chất.

Tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 51/66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến cuối năm, toàn tỉnh có 432 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Giai đoạn 2026- 2030, Bắc Ninh phấn đấu có trên 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% đạt chuẩn nâng cao và 30% đạt chuẩn kiểu mẫu.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân bổ rõ kinh phí, tiến độ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không hoàn thành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tham mưu hợp nhất, sửa đổi chính sách thưởng thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, dự kiến trình HĐND tỉnh ban hành áp dụng từ giai đoạn 2026-2030. Việc xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được triển khai sau khi chính sách mới có hiệu lực.

Phương Anh