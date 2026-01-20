Bác bỏ thông tin Nhật Bản cảnh báo tội phạm từ 3 tỉnh của Việt Nam

Những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Sở cảnh sát Tokyo đã "chính thức công bố danh sách 3 tỉnh, thành của Việt Nam có tỷ lệ tội phạm cao nhất tại Nhật Bản".

Theo nội dung lan truyền, danh sách này được công bố ngày 15/1/2026, trong đó Thanh Hóa đứng đầu với hơn 4.450 vụ, tiếp theo là Nghệ An với khoảng 3.380 vụ và Hà Tĩnh hơn 2.220 vụ.

Các bài đăng còn cho rằng phần lớn các vụ việc liên quan đến trộm cắp, ma túy, mại dâm và hoạt động của các nhóm tội phạm ẩn danh. Đáng chú ý, một số trang mạng xã hội khẳng định phía Nhật Bản đã đưa ra tuyên bố "siết chặt, thậm chí ngừng cấp visa" đối với lao động đến từ những địa phương bị nêu tên.

Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, được chia sẻ rộng rãi và gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là người lao động và du học sinh đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến việc Nhật Bản công bố 3 tỉnh thành của Việt Nam có tỉ lệ tội phạm cao nhất (Ảnh: Wikimedia Commons).

Trao đổi về vấn đề này, anh Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam tại Nhật Bản (FAVIJA) khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai lệch, không có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía Nhật Bản.

Anh Ba cho biết, ngay khi các bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội, FAVIJA đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ cộng đồng người Việt tại Nhật đề nghị xác minh tính xác thực.

"Dưới phần bình luận của các bài viết này đã xảy ra tranh cãi gay gắt, thậm chí công kích, chửi bới lẫn nhau. Một số người cho rằng 3 tỉnh bị nêu tên đã làm ảnh hưởng hình ảnh chung của người Việt tại Nhật, trong khi những người thuộc các địa phương này lại phản ứng dữ dội. Điều đó tạo ra xung đột rất tiêu cực trên không gian mạng", anh nói.

Theo Chủ tịch FAVIJA, thông tin sai lệch này xuất hiện trong bối cảnh Nhật Bản đang có những tranh luận xã hội liên quan đến chính sách nhập cư và tâm lý bài ngoại gia tăng, khiến nhiều người có thể tin rằng đó là quyết định thật của phía Nhật.

"Việc lan truyền thông tin như vậy gây ức chế, làm xấu đi ấn tượng giữa cộng đồng người Việt với Chính phủ và người dân Nhật Bản. Đặc biệt, nó khiến những lao động, du học sinh đến từ các địa phương bị nêu tên rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ việc gia hạn tư cách lưu trú hay xin visa trong thời gian tới", anh Ba phân tích.

Anh Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam tại Nhật Bản (FAVIJA) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ ảnh hưởng đến người đang sinh sống, làm việc tại Nhật, theo anh Ba, thông tin này còn tác động trực tiếp tới những người đang chuẩn bị sang Nhật.

"Có những bạn đã nộp hồ sơ, đang học tiếng, chuẩn bị xuất cảnh nhưng khi thấy thông tin này lại tưởng là thật, họ buộc phải hủy hoặc chuyển hướng kế hoạch. Điều đó làm xáo trộn đời sống cá nhân, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp du học, xuất khẩu lao động", anh nói.

Lo ngại thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật và những người đang có kế hoạch đến đất nước này, FAVIJA đã làm việc với phía cảnh sát Nhật Bản và được phản hồi bằng văn bản chính thức. Đại diện cảnh sát Nhật Bản khẳng định không hề có bất kỳ thông cáo báo chí nào liên quan đến nội dung này.

Theo văn bản phản hồi, phía cảnh sát Nhật Bản đồng thời xác nhận với các cơ quan báo chí trong nước và cho biết không có tờ báo hay trang tin chính thống nào của Nhật đăng tải thông tin như vậy. Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản cũng khẳng định chưa từng công bố hay thảo luận về việc phân loại công dân Việt Nam theo tỉnh, thành trong các thống kê liên quan đến tội phạm.

"Họ đề nghị thông qua tổ chức của chúng tôi để thông tin lại cho cộng đồng người Việt tại Nhật nhằm tránh hiểu lầm, đồng thời cảnh báo việc lan truyền thông tin sai sự thật có thể dẫn đến hệ lụy pháp lý", anh Ba nhấn mạnh.