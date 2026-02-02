Từ hôm nay, người dân Hà Nội làm thủ tục thuế tại 31 điểm hành chính công

Theo thông tin từ Thuế TP Hà Nội, cơ quan thuế triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại các điểm Phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo hình thức phi địa giới hành chính. Người nộp thuế có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại bất kỳ một trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, không phụ thuộc vào nơi cư trú hay địa bàn quản lý thuế.

Danh sách 31 điểm phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục hành chính thuế trên địa bàn Hà Nội từ ngày 2/2 (Ảnh: Thuế TP Hà Nội).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định. Riêng sáng thứ 7, việc tiếp nhận có thể được bố trí tăng cường tùy theo tình hình thực tế. Người nộp thuế nhận kết quả theo thông tin liên hệ ghi trên phiếu hẹn.

Thuế TP Hà Nội lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, người nộp thuế nên thực hiện nộp hồ sơ bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không thuộc thủ tục hành chính), người nộp thuế thực hiện nộp tại bộ phận văn thư của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Riêng các đề nghị liên quan đến hỗ trợ chính sách thuế, thủ tục hành chính, ứng dụng ngành thuế hoặc các nội dung hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.