28 Tết, thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung "bán tháo" vẫn vắng khách

Những ngày gần giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dọc quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Định, nhất là tuyến tránh đoạn phường Bình Định, Đập Đá và xã Nhơn An (thị xã An Nhơn), ngập tràn sắc mai vàng rực rỡ.

Tuy nhiên, người trồng mai tại thị xã An Nhơn - thủ phủ mai vàng miền Trung - kém vui vì vắng thương lái.

Mai vàng bày bán dọc quốc lộ 1A đoạn qua thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Hầu hết các nhà vườn chủ động giảm giá đến 30% giá so với năm ngoái, thậm chí nhà vườn bấm bụng "bán tháo" để thu hồi vốn tái đầu tư cho vụ mai Tết năm sau, nhưng cũng chỉ bán được vài chục chậu.

Khách đi xe Bắc - Nam dừng xem mai nhưng trả giá thấp (Ảnh: Doãn Công).

Ông Phan Văn Thanh (56 tuổi, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) cho biết: "Năm ngoái, một chậu mai cúc khoảng 7-8 năm tuổi bán được 3 triệu đồng thì năm nay bán chỉ 1,5-2 triệu đồng. Giá mai năm nay rẻ, nhiều nhà vườn chấp nhận bán tháo vì nếu không bán sẽ không có tiền tái đầu tư".

Người dân đưa mai về vườn sớm vì bán không được (Ảnh: Doãn Công).

Thuê vị trí dựng lều bán mai dọc quốc lộ 1A, bà Nguyễn Thị Mười (56 tuổi, xã Nhơn An) hết đứng lại ngồi, thẫn thờ nhìn người xe vun vút qua lại, không ai dừng xem, mua mai.

"Tôi đưa mai lên quốc lộ bán cho vui thôi, chủ yếu vẫn là bán sỉ cho thương lái ở các tỉnh phía Bắc nhưng năm nay vắng bóng thương lái. Những năm trước tôi bán 400-500 chậu, còn năm nay mới bán được khoảng 150 chậu. Có nhà vườn ở cách xa quốc lộ gần như không bán được chậu nào", bà Mười cho hay.

Hàng mai ế ẩm bên quốc lộ 1A (Ảnh: Doãn Công).

Theo người trồng mai tại thị xã An Nhơn, nghề này giống như "canh bạc", thời tiết lạnh cũng khổ, nắng nóng cũng vất vả lắm mới chăm được mai nở hoa đúng Tết. Chưa kể thương lái mà "hắt hơi sổ mũi" thì người trồng mai cũng điêu đứng.

Ông Nguyễn Ánh (thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) rơi cảnh thê thảm hơn vì 2 năm liên tiếp gia đình ông đều thua lỗ.

Vận chuyển mai từ đường lớn về lại vườn để chăm sóc chờ Tết năm sau, ông Ánh cười gượng: "Vườn mai của gia đình tôi 1.000 chậu nhưng đến nay chỉ bán được 30 chậu vì mai cũng nở sớm. Năm ngoái, thời điểm tháng 11 âm lịch thời tiết nắng nóng nên mai nở sớm cũng không bán được chậu nào. Hai năm liên tiếp gia đình tôi thất thu, tiền phân thuốc còn nợ đại lý".

Khách mua thì ít, khách xem thì nhiều (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, đến thời điểm hiện tại, doanh thu từ việc bán mai của địa phương đạt khoảng 123 tỷ đồng, giảm hơn so với năm ngoái (khoảng 175 tỷ đồng). Giá mai năm nay giảm hơn so với năm trước vì thương lái có phần ép giá, số lượng thương lái vào địa phương xem mai cũng ít hơn.