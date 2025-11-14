15 cặp đôi công nhân sẽ được tặng nhẫn vàng trong lễ cưới tập thể

Ngày 14/11, ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, cho biết các bộ phận liên quan đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ cưới tập thể của công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh.

Chương trình đám cưới tập thể được Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12.

Một cặp đôi trong lễ cưới tập thể của công nhân tại Thái Nguyên (Ảnh minh họa: Samsung).

Theo ông Hùng, đây là sự kiện khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ cho đội ngũ công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lễ cưới tập thể là hoạt động hướng tới đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hoặc các cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức hôn lễ chính thức.

Toàn bộ kinh phí tổ chức lễ cưới tập thể này được trích nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động tỉnh và nguồn vận động xã hội hóa. Các cặp đôi được hỗ trợ thuê trang phục cưới cho cô dâu, chú rể, cùng gói trang điểm, chụp ảnh, quay phim trong quá trình diễn ra lễ cưới và 1 bức ảnh cưới khổ 60x90cm.

Ban tổ chức cũng dành 2 bàn tiệc ngọt (10 người/bàn) cho người thân cô dâu, chú rể.

Đặc biệt, Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An sẽ dành tặng các cặp đôi một cặp nhẫn cưới bằng vàng trị giá 1 chỉ vàng 9999 trong ngày trọng đại này.

Đến thời điểm này, có 15 cặp đôi công nhân, người lao động thuộc các tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An đủ điều kiện để tham gia lễ cưới tập thể.