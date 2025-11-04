100% hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y yế miễn phí

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến hết năm 2024, có 100% hộ nghèo và cận nghèo trên cả nước đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Tính chung trong giai đoạn 2021-2025, có hơn 15 triệu lượt người nghèo được khám, chữa bệnh thông qua thẻ BHYT, góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.

Song song với đó, hệ thống y tế cơ sở không ngừng được đầu tư, nâng cấp với hơn 11.000 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia đã tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Nhờ vậy, gánh nặng về chi phí y tế - một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng nghèo đói hoặc tái nghèo; rào cản lớn khiến không ít người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phải trì hoãn hoặc từ chối tiếp cận dịch vụ y tế đã được giảm thiểu đáng kể. Khi đã có sự an tâm về sức khỏe, người dân có thêm động lực và nền tảng để ổn định cuộc sống, tham gia lao động và phát triển sản xuất.

Báo Dân trí trao tặng thẻ BHYT cho các học sinh là con của hội viên Hội Người mù TP Hà Nội (Ảnh: Xuân Mai).

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhấn mạnh: “Mỗi tấm thẻ BHYT không chỉ là tấm “giấy thông hành” giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, mà còn là lá chắn bảo vệ họ trước rủi ro bệnh tật, chi phí y tế, là công cụ hữu hiệu trong giảm nghèo bền vững. Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn qua chương trình này, tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội toàn dân”.

BHYT không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính, mà còn là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội trong chiến lược giảm nghèo đa chiều. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chính sách này vẫn đối mặt với không ít thách thức, như sự chênh lệch vùng miền, nguồn lực y tế chưa đồng đều, hay việc một số nhóm đối tượng vẫn chưa được bao phủ đầy đủ.

Đến hết tháng 9/2025, số người tham gia bảo hiểm y tế là 92,34 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,1% dân số cả nước. Trước thực tế đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, lấy bảo hiểm y tế làm trung tâm. Việc giảm chi tiền túi của người dân và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt với nhóm yếu thế, là định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Để thẻ BHYT tiếp tục trở thành “trụ cột an sinh” quan trọng, tạo bệ đỡ cho hàng triệu hộ nghèo vượt qua khó khăn và vươn lên bền vững, mới đây, cơ quan BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2716/KH-BHXH phát động chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” với mục đích quyên tặng thẻ BHYT cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình gắn với thực hiện mục tiêu “BHXH, BHYT toàn dân” đã được đề ra tại các nghị quyết, chỉ thị của Đảng góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp đông đảo người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước.

Theo kế hoạch, tùy điều kiện thực tế tại từng địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chủ động lựa chọn hình thức triển khai phù hợp để hoàn thành trước ngày 30/11, có thể phân bổ thẻ BHYT cho người dân tại từng xã hoặc tập trung tại một địa bàn khó khăn. Đối tượng được ưu tiên là người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn...

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ năm 2022, Việt Nam đã chính thức áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, tính đến cả thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin). Đây được coi là bước tiệm cận với thông lệ quốc tế, đồng bộ với cách tiếp cận của Ngân hàng Thế giới (WB) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Nhờ cách tiếp cận mới này, giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về công tác giảm nghèo bền vững. Cụ thể như: Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 5,2% vào năm 2021 xuống còn 1,93% vào năm 2024, vượt mục tiêu Quốc hội giao.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,45%/năm, minh chứng cho tác động lan tỏa ở những vùng khó khăn nhất. Hơn 1,3 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng chính sách, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ.

Hơn 90.000 hộ nghèo được hỗ trợ xây, sửa nhà ở, trên 2.500 công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư mới, nâng chất lượng sống cho hàng triệu người dân.

Song hành với công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua, các chính sách y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế, đã trở thành “trụ cột an sinh”, giúp hàng triệu hộ nghèo vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xuân Mai