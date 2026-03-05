Xung đột phức tạp tại Trung Đông, Thủ tướng có chỉ đạo mới

Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.

Tại cuộc họp, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đánh giá, tình hình khu vực, thế giới đang chuyển biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những vấn đề liên quan đến bất ổn chính trị, xung đột giữa các quốc gia và sự thay đổi chính sách của các nước lớn.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi, độ mở cao. Vì vậy, những tác động, diễn biến từ bên ngoài sẽ gây đứt gãy các chuỗi cung ứng; giá vận tải, chi phí logistics tăng; năng lượng gặp khó khăn khiến chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân.

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nắm chắc tình hình, bình tĩnh, kiên trì, kiên định đường lối, các nguyên tắc lớn; không bi quan, hoang mang, lo sợ nhưng cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với mọi diễn biến tình hình.

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm phát huy hết những lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội của đất nước và hạn chế tối đa những điểm tiêu cực tác động đến nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa (Ảnh: VGP).

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, đảm bảo các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn cho phép. Đồng thời, phải thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng và chủ động ứng phó với tình hình.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã điều hành chủ động, linh hoạt, bản lĩnh. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát huy; tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, kịp thời, tích cực, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng an toàn, phù hợp với tình hình thực tế trong các vấn đề như lãi suất, tỉ giá, dự trữ ngoại hối, tăng trưởng tín dụng...

Đồng thời, khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng; thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội và các lĩnh vực khác.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm trong các vấn đề như thu, chi ngân sách; thúc đẩy đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm; miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí; phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, có giải pháp huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó có hợp tác công-tư; phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu nhằm tăng khả năng huy động vốn trung hạn và dài hạn cho nền kinh tế, giúp giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng nhấn mạnh phải chuyển trạng thái từ phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng cho phát triển sang huy động, đa dạng hóa các nguồn vốn hợp pháp khác. Hai chính sách tiền tệ và tài khóa phải hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là động lực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi cơ cấu lao động.

Tập trung các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khơi thông nguồn lực sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị.