NHNN lên tiếng về biến động tỷ giá do xung đột Trung Đông

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/3, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà đã thông tin về định hướng điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, đặc biệt khi xung đột địa chính trị tại Trung Đông diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế thế giới xuất hiện hàng loạt yếu tố bất định, gây sức ép đáng kể lên công tác điều hành chính sách tiền tệ trong nước. Những biến động này đòi hỏi cơ quan quản lý phải theo dõi sát tình hình quốc tế để có phản ứng kịp thời, linh hoạt.

Theo ông Phạm Thanh Hà, căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, ghi nhận mức tăng khoảng 8-13% chỉ trong vài ngày gần đây. Diễn biến này làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát trên phạm vi toàn cầu, qua đó tác động trực tiếp đến môi trường điều hành tiền tệ của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ông Hà cũng cho biết các ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới đang có xu hướng thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách. Đáng chú ý, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và một số cơ quan tiền tệ khác chưa vội cắt giảm lãi suất như kỳ vọng trước đó. Thậm chí, một số tổ chức phát đi tín hiệu có thể xem xét tăng lãi suất sớm trong tháng này nhằm ứng phó với nguy cơ lạm phát quay trở lại.

"Những biến động này đã tạo sức ép lên tỷ giá, thị trường tiền tệ trong nước", ông Hà nói. Theo ông, ba ngày đầu tuần, tỷ giá có xu hướng "nhích lên và tăng so với cuối năm 2025". Tính đến trưa 4/3, giá USD bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 26.220 đồng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về giải pháp cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế vừa đảm bảo ổn định lãi suất (Ảnh: VGP).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt và kịp thời, bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Cơ quan điều hành đã phối hợp đồng bộ các công cụ như lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở và điều tiết thanh khoản, qua đó bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán, chi trả của nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Mặt bằng lãi suất trên thị trường cơ bản duy trì ổn định và vận động theo quan hệ cung - cầu vốn. Đáng chú ý, lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới tiếp tục xu hướng giảm so với năm 2025, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn. Tín dụng toàn hệ thống ghi nhận mức tăng tích cực ngay từ đầu năm. Tính đến ngày 26/2, tổng dư nợ đạt khoảng 18,86 triệu tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối năm 2025 và tăng 20,18% so với cùng kỳ năm trước.

Về tỷ giá, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết diễn biến USD/VND từ đầu năm đến nay tương đối linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Nhu cầu ngoại tệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thanh toán của doanh nghiệp được đáp ứng đầy đủ. Đến cuối tháng 2, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 26.044 đồng/USD, giảm khoảng 0,94% so với cuối năm 2025, trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ được đánh giá là dồi dào.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Trọng tâm vẫn là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững.

Với công cụ lãi suất, cơ quan điều hành sẽ bám sát diễn biến thị trường, lạm phát và các cân đối vĩ mô để điều chỉnh phù hợp, đồng thời tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai minh bạch lãi suất cho vay.

Đối với tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành linh hoạt, kết hợp đồng bộ các công cụ tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại hối và bảo đảm thanh khoản thông suốt.

Về tín dụng, định hướng chung là tăng trưởng an toàn, hiệu quả, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các ngành đóng vai trò động lực của nền kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Song song đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ đẩy mạnh rà soát, yêu cầu các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ và số hóa quy trình để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.