Việt Nam trồng được cây hoa quý hiếm, xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới

Theo PROSEA (Plant Resources of South East Asia) - đơn vị nghiên cứu về tài nguyên thực vật ở Đông Nam Á - hồi là loài cây gia vị quý hiếm, thường gọi là hoa hồi hay đại hồi, quả phơi khô được dùng làm gia vị và dược liệu, mỗi năm chỉ thu hoạch được 2 vụ.

Trên thế giới, cây hoa hồi phân bố rất hạn chế, chủ yếu ở phía Bắc Việt Nam như Lạng Sơn (40.000ha), Quảng Ninh (8.600ha), Cao Bằng (4.500ha)... và một số vùng của Trung Quốc, chủ yếu ở Quảng Tây (chiếm 85%), Vân Nam.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn thông tin từ Hiệp hội Gia vị thế giới cho biết sản lượng cây hoa hồi của Việt Nam đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc, sản lượng hàng năm đạt khoảng 22.000 tấn.

Trong 8 tháng qua, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam tiếp tục tăng với 10.248 tấn, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu đạt 40,1 triệu USD, giảm 8,1%.

Hiện có khoảng hơn 70 thị trường nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam, trong đó Ấn Độ, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là 3 thị trường lớn nhất. Trong 8 tháng qua, 3 thị trường này tiếp tục nhập khẩu số lượng lần lượt 7.702 tấn, 640 tấn và 161 tấn. Việt Nam có 2 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch lần lượt 1.819 tấn và 1.721 tấn.

Hoa hồi khô (Ảnh: VPSA).

Trước đó, trong năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 14.004 tấn hoa hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 63,7 triệu USD. Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc là 3 quốc gia nhập khẩu chủ yếu lần lượt đạt 9.352 tấn, 563 tấn và 420 tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá hoa hồi khô bán buôn dao động khoảng 5-8 USD/kg, tùy loại, lô hàng và chất lượng. Tại Việt Nam, giá bán phổ biến ở mức 140.000-350.000 đồng/kg, tùy loại.

Hiện, diện tích trồng hoa hồi ở Việt Nam khoảng 55.000ha, sản lượng thu hoạch hàng năm khoảng 22.000 tấn, trong khi đó, sản lượng hoa hồi hàng năm của Trung Quốc đạt 90.000-95.000 tấn.

Tại Việt Nam, hoa hồi chỉ có thể sinh trưởng tốt, cho năng suất cao khi sống ở những vùng có độ cao 300-700m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa, mát, ẩm ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên và Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do thiên nhiên ưu đãi về đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, sản phẩm hoa hồi Lạng Sơn vẫn được đánh giá là sản phẩm có chất lượng tốt nhất, hàm lượng tinh dầu cao. Sản lượng hoa hồi của Lạng Sơn hàng năm thu hoạch chiếm 87,5% sản lượng cả nước.

Không chỉ hoa hồi, Việt Nam còn là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhiều loại gia vị phổ biến như hạt tiêu, quế… Đến tháng 3/2023, nước ta có 500.000ha cây gia vị, với hàng trăm nghìn hộ nông dân nhỏ lẻ và khoảng 400 doanh nghiệp trong ngành.

Việt Nam đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu trong hơn 20 năm qua. Xuất khẩu quế của Việt Nam cũng đứng đầu thế giới kể từ năm 2022 và đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu hoa hồi. Hồ tiêu và gia vị Việt Nam hiện đã xuất khẩu đi hơn 125 quốc gia, đứng thứ 3 về xuất khẩu gia vị toàn cầu và chiếm lĩnh nhiều thị trường quan trọng.