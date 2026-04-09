Xe điện tăng nhanh, Bộ Công Thương cảnh báo nguy cơ quá tải điện cục bộ

Tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Công Thương chiều 9/4, Phó cục trưởng Cục Điện lực Nguyễn Thế Hữu đã cung cấp thêm một số thông tin về tiêu thụ và cung ứng điện trong cao điểm mùa nắng nóng và tác động của việc lượng xe điện tăng trưởng nhanh.

Theo ông Hữu, xu hướng phát triển xe điện khó có thể đảo ngược, đặc biệt trong thời gian gần đây khi giá xăng dầu tăng cao, biến động trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Dẫn số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, lãnh đạo Cục Điện lực cho biết tính đến hết 2025, cả nước có khoảng 215.000 ô tô điện và gần 2,6 triệu xe máy điện. Theo tính toán, nhu cầu sử dụng điện cho số xe điện này ước khoảng 652 triệu kWh (chỉ chiếm 0,2-0,3% tổng nhu cầu điện thương phẩm).

"Dự báo đến năm 2030, số lượng ô tô điện có thể đạt 1-1,6 triệu xe, xe máy điện khoảng 8-13 triệu xe. Theo đó, dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện năng trong khoảng 3,1-5,6 tỷ kWh/năm (chiếm tỷ trọng trong khoảng 0,68-1,1%)", ông nói.

Lãnh đạo Cục Điện lực đánh giá con số này không phải quá lớn, nhưng nhu cầu điện cho giao thông không chỉ là tổng tiêu thụ mà cần chú ý công suất tức thời hệ thống phải đáp ứng.

Tài xế xe công nghệ sạc xe điện (Ảnh: Bảo Quyên).

Do đó, dự báo tổng nhu cầu điện phục vụ điện hoá giao thông cần xem xét đồng thời 4 nhóm biến số chính: Quy mô phương tiện; đặc tính tiêu thụ năng lượng (kWh/km); hành vi sạc (tần suất sạc, khung giờ sạc, công suất sạc); mức độ tập trung theo địa bàn.

"Chẳng hạn, trong trường hợp có khoảng 100.000 ô tô điện cùng sử dụng sạc nhanh với công suất 60-120kW, tổng công suất sạc tức thời có thể lên tới 6-12GW, tương đương khoảng 1/8 đến 1/4 công suất phụ tải cực đại của hệ thống điện hiện nay", lãnh đạo Cục Điện lực dẫn chứng.

Ông Hữu cho rằng trong giai đoạn dài hạn thách thức chủ yếu không nằm ở tổng lượng điện sử dụng, mà là việc phát triển lưới điện trung, hạ áp đồng bộ với hạ tầng trạm sạc xe điện.

"Có thể xuất hiện nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ tại các khu vực tập trung đông dân cư hoặc nơi có mật độ trạm sạc cao… Bộ Công Thương đánh giá nhu cầu điện cho phương tiện giao thông điện là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cung cấp điện trong thời gian tới", ông Hữu nhấn mạnh.

Trước những thách thức đó, ông cho biết Bộ Công Thương đang định hướng các đơn vị ngành điện triển khai đồng bộ các giải pháp: Rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực, ưu tiên lưới điện phân phối tại khu vực có tốc độ điện hóa cao.

Đồng thời nghiên cứu cơ chế biểu giá điện phù hợp khuyến khích sạc ngoài giờ cao điểm nhằm hạn chế quá tải cục bộ; đồng thời phát triển trạm sạc thông minh, tích hợp với các nguồn điện phân tán.