Warren Buffett cảnh báo kiểu đầu tư "nửa tỉnh nửa mê" khiến bạn mất tiền

Trong thế giới tài chính đầy biến động, đi theo số đông dường như luôn mang lại một cảm giác an toàn giả tạo. Khi thị trường lao vào những nhóm ngành tăng trưởng nóng, phần lớn nhà đầu tư cá nhân có xu hướng trôi theo dòng chảy.

Thế nhưng, trong một lần thẳng thắn thừa nhận sai lầm hiếm hoi của mình, tỷ phú Warren Buffett đã đưa ra một lời cảnh tỉnh đanh thép: "Bạn không thể tự bảo vệ mình một cách đầy đủ nếu chỉ nửa tỉnh nửa mê trong khi người khác đang ngủ".

Câu nói này không chỉ là một lát cắt của quá khứ mà còn là lăng kính sắc sảo để soi chiếu thị trường hiện tại.

Warren Buffett là nhà đầu tư huyền thoại đã biến Berkshire Hathaway thành một “đế chế” trị giá hàng nghìn tỷ USD trong gần 60 năm (Ảnh: Yahoo).

Trả giá vì sự tự mãn và tâm lý bầy đàn

Theo chuyên trang Barchart, lời cảnh báo sâu sắc trên xuất phát từ một bài học xương máu của chính "nhà hiền triết xứ Omaha" vào năm 1979. Khi đó, ông đã quyết định mua trái phiếu kỳ hạn 15 năm dù bản thân nhận thấy môi trường kinh tế vĩ mô đang có sự chuyển dịch.

Sai lầm không nằm ở sự liều lĩnh, mà ở chỗ ông đã để bản thân rơi vào trạng thái "nửa tỉnh nửa mê". Thay vì dứt khoát bán cắt lỗ khi những lo ngại dần trở thành hiện thực, ông lại chọn cách hành động ở mức tối thiểu và đi theo nhịp điệu chung của thị trường lúc bấy giờ.

Đối với vị tỷ phú sở hữu khối tài sản ước tính 152 tỷ USD, việc đầu tư thiếu nghiên cứu sâu sắc, phớt lờ các rủi ro vĩ mô hay mua tài sản chỉ vì ai cũng làm vậy chính là hành động bào mòn tài khoản nhanh nhất. Tờ Livemint cũng đồng tình với quan điểm này khi phân tích nguyên tắc kinh điển nhất của ông: Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam.

Để làm được điều đó, việc đầu tiên nhà đầu tư cần làm là tự "đóng cửa lại", bịt tai trước những tiếng ồn từ tin tức dồn dập hay sự thổi phồng của đám đông, từ đó giữ cho mình một tư duy độc lập và lý trí nhất để gom nhặt những doanh nghiệp tốt bị định giá thấp trong cơn hoảng loạn.

Giải mã cơn sốt thị trường và chiến lược phòng thủ

Nhìn nhận một cách khách quan, bối cảnh thị trường hiện nay mang nhiều nét tương đồng với những chu kỳ tăng trưởng nóng trong quá khứ. Điển hình là cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang càn quét giới đầu tư toàn cầu. Khi các tập đoàn công nghệ như Nvidia liên tục phá vỡ các kỷ lục kinh doanh, sức cám dỗ của việc bám theo sóng là vô cùng lớn.

Tuy nhiên, thị trường đang dần phát đi những tín hiệu chuyển pha khi chỉ số Nasdaq Composite chật vật duy trì đà tăng và sự biến động giá ngày càng quay trở lại rõ rệt.

Theo Barchart, đây chính là thời điểm những nhà đầu tư "nửa tỉnh nửa mê" dễ phải gánh chịu tổn thất nặng nề nhất. Họ mù quáng nắm giữ cổ phiếu vì niềm tin mơ hồ vào câu chuyện tăng trưởng mà bỏ qua thực tế rằng tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận đã thay đổi đáng kể.

Thay vì lao vào săn lùng những cổ phiếu đang nóng, chiến lược khôn ngoan là rót vốn vào những tài sản có giá trị thực, sở hữu lịch sử hoạt động vững chắc và khả năng tạo ra dòng tiền rõ ràng trong ít nhất 5 năm tới.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa và tái cân bằng danh mục đều đặn sẽ giúp hạn chế rủi ro dồn tỷ trọng quá lớn vào một nhóm ngành duy nhất, bảo vệ tài sản khỏi những đợt điều chỉnh khốc liệt. Đồng thời, nhà đầu tư phải biết cách thừa nhận sai lầm sớm, đừng để nỗi sợ "chốt lỗ" trói buộc bản thân vào một vị thế không còn phù hợp.

Tầm nhìn dài hạn từ một đế chế

Sự kiên định với triết lý đầu tư lý trí đã giúp Warren Buffett cùng người cộng sự quá cố Charlie Munger biến Berkshire Hathaway thành một đế chế trị giá 1.200 tỷ USD với mức lợi suất không tưởng lên tới 5.500.000% trong 6 thập kỷ qua.

Dù vào tháng 1 vừa qua, ông đã chính thức chuyển giao vị trí CEO cho người kế nhiệm Greg Abel, nhưng những nền tảng tư duy của ông vẫn là thước đo chuẩn mực. Khả năng lựa chọn những doanh nghiệp xuất chúng như Apple, Bank of America hay Coca-Cola đã chứng minh rằng sự tỉnh táo toàn diện mới là lớp khiên bảo vệ vững chắc nhất.

Đầu tư chưa bao giờ là một cuộc chơi của sự ăn may hay nhắm mắt chạy theo xu hướng. Như chính tỷ phú Warren Buffett từng chiêm nghiệm, một doanh nghiệp tuyệt vời có thể bù đắp cho rất nhiều quyết định tầm thường vốn là điều khó tránh khỏi trong đầu tư. Vấn đề cốt lõi là liệu bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là giá trị cốt lõi giữa một thị trường luôn ồn ào và đầy rẫy sự cám dỗ hay không.