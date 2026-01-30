Vượt Thái Lan, du lịch Việt Nam được dự báo bùng nổ trong năm 2026

Ngày 30/1, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Việt Nam với thách thức trong kỷ nguyên AI và giai đoạn tăng trưởng hai con số”. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia kinh tế tham gia và thảo luận.

Trong phần tham luận về “Kinh tế Việt Nam 2026 trước tác động của biến động toàn cầu và hướng điều hành chính sách vĩ mô”, TS Nguyễn Xuân Thành - Chuyên gia kinh tế, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam - bày tỏ sự lạc quan về du lịch sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2026.

Năm 2025, du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. So với các nước trong khu vực, chỉ có Việt Nam là đạt được tăng trưởng du lịch vượt mức trước COVID-19, trong khi Thái Lan, Indonesia… vẫn chưa làm được.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Chuyên gia kinh tế, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam (Ảnh: DT).

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. So với thời điểm trước đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110% (du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90%).

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, trong bối cảnh tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 5%, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

Câu hỏi đặt ra, liệu động lực này có tiếp diễn trong năm 2026 hay không?

Ông Thành tự tin cho rằng du lịch sẽ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng cao trong năm nay, từ đó hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân, trong bối cảnh toàn cầu bất ổn, Việt Nam là một quốc gia ổn định về an ninh. Song song, Chính phủ cũng rất cởi mở trong chính sách du lịch.

Đơn cử, Chính phủ liên tiếp ban hành các nghị quyết quan trọng, mà mới đây là Nghị quyết số 229/NQ-CP về việc miễn thị thực từ 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028 theo chương trình phát triển du lịch cho công dân 12 quốc gia châu Âu, đã chính thức nâng tổng số quốc gia được Việt Nam miễn thị thực đơn phương lên 24. Động thái mang tính chiến lược này đã giúp nâng cao mạnh mẽ năng lực cạnh tranh và sức thu hút của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

“Năm ngoái, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng khách du lịch đến từ Ấn độ, Hàn Quốc…, trong khi đó khách du lịch Trung Quốc chưa hồi phục. Dự kiến năm nay, khi khách Trung Quốc quay lại sẽ tạo cú huých cho du lịch”, ông Thành nói.

Ông cũng dự báo, với sự hoàn thiện của cao tốc Bắc - Nam cũng sẽ tác động tích cực cho ngành du lịch.