Tăng tốc chuyển đổi số để phát triển du lịch xanh, bền vững

Tại buổi ký kết chương trình hợp tác giữa Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) diễn ra ngày 19/1, ông Hoàng Quốc Hòa, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

Theo ông Hòa, chuyển đổi số là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, xanh và bền vững.

Thời gian qua, trung tâm đã tập trung phát triển các nền tảng số dùng chung trong ngành nhằm tạo nền móng hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Chuyển đổi số được kỳ vọng giúp du lịch phát triển xanh, bền vững (Ảnh: BTC).

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, cho biết, ngân hàng này sẽ tham gia cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng số, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặtcho rằng một hệ sinh thái du lịch đồng bộ cần được xây dựng từ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, truyền thông, trong đó có hạ tầng thanh toán hiện đại và năng lực số hóa.

“Đẩy mạnh du lịch thông minh không chỉ là xu thế, mà là động lực then chốt để Việt Nam tăng tốc trong giai đoạn mới", bà Hà nói. Khi du lịch tăng tốc, không chỉ doanh nghiệp hưởng lợi mà cả nền kinh tế được tiếp thêm sức bật.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, chuyển đổi số là chìa khóa quan trọng để thực hiện nhiệm vụ đón 25 triệu lượt khách quốc tế và tổng thu 1,125 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Chuyển đổi số cũng giúp ngành du lịch Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

“Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng cao, do đó yêu cầu đặt ra là phải đẩy mạnh liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác”, ông Khánh nói thêm.