Vụ hacker rao bán hàng triệu dữ liệu khách hàng: Vietnam Airlines xin lỗi

Vietnam Airlines vừa thông báo về sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu vận hành.

Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên nền tảng này có thể đã bị truy cập trái phép.

Hãng này nói ngay sau đó đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Một số thông tin cá nhân có thể bị lộ bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và số hội viên Lotusmiles.

Đáng chú ý, hãng cho biết các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles vẫn được bảo mật an toàn và không bị ảnh hưởng. Hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng hoạt động bình thường.

Máy bay tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Để bảo vệ thông tin cá nhân, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng nên đổi các mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết, cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines, và không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực.

Hãng cũng xin lỗi vì sự việc này và những lo ngại có thể gây ra cho khách hàng. Hãng nêu sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tăng cường bảo mật dữ liệu và duy trì niềm tin của hành khách.

Theo thông tin trên một số diễn đàn hacker, một nhóm hacker đã rao bán hàng triệu thông tin khách hàng của Qantas, GAP Inc, Vietnam Airlines... Hơn 23 triệu bản ghi này có dữ liệu cũ nhất ngày 23/11/2020, mới nhất ngày 20/6 vừa qua.

Theo thông tin trên một số diễn đàn hacker, nhóm hacker thực hiện là Scattered LAPSUS$ Hunters. Nhóm hacker tiết lộ thâm nhập tài khoản Salesforce của 39 công ty, trong đó có Vietnam Airlines, Google, Cisco, Disney, FedEx…

Salesforce cung cấp giải pháp quản lý khách hàng (CRM) cho Vietnam Airlines. Sau khi tống tiền Salesforce không thành, nhóm hacker đã công bố dữ liệu của một số doanh nghiệp như Vietnam Airlines, Qantas, GAP Inc...