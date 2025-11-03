VPBank và ACCA hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài chính tiêu chuẩn quốc tế

Sự kiện ghi dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nhân sự của ngân hàng, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng với ACCA nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hội nhập tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

Đại diện VPBank và ACCA ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa VPBank và ACCA Việt Nam

Biên bản ghi nhớ giữa ACCA và VPBank đánh dấu cam kết hợp tác dài hạn giữa hai tổ chức. Theo đó, ACCA sẽ đồng hành cùng VPBank trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như phát triển năng lực lãnh đạo, đào tạo chuyên môn tài chính - kế toán, triển khai chương trình tuyển dụng ưu tiên ACCA Job Fast Track, tổ chức các hội thảo chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Hai bên cũng cam kết khai thác mạng lưới chuyên gia và đối tác ngành nghề để thúc đẩy các sáng kiến chung, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa giá trị nghề nghiệp đến cộng đồng.

Đại diện ACCA Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Ren Varma - Giám đốc ACCA Khu vực Đông Nam Á lục địa - nhấn mạnh sự hợp tác giữa ACCA và VPBank đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực tài chính - kế toán theo chuẩn quốc tế.

“Thông qua thỏa thuận hợp tác này, hai bên sẽ cùng phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ VPBank thông qua các chương trình đào tạo và chứng chỉ ACCA; thúc đẩy tài chính xanh và thực hành ESG trong hoạt động ngân hàng; chia sẻ tri thức, thông lệ quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn nhằm tăng cường kết nối nhân tài và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho hội viên, học viên ACCA tại VPBank”, ông Ren Varma chia sẻ.

Đại diện VPBank nhận chứng nhận ACCA Approved Employer tại lễ ký kết

Việc VPBank trở thành Tổ chức đạt chuẩn quốc tế ACCA (ACCA Approved Employer) là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Đại diện ngân hàng cho hay chứng nhận này không chỉ khẳng định vị thế của VPBank trong cộng đồng tài chính - ngân hàng mà còn thể hiện cam kết đầu tư dài hạn vào phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự.

Gia nhập mạng lưới hơn 8.000 tổ chức đạt chuẩn ACCA toàn cầu, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược cùng ACCA, VPBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nhân lực gắn kết chặt chẽ với các giá trị ESG và mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện VPBank chia sẻ tại sự kiện

Bà Lưu Thị Thảo - Phó tổng giám đốc thường trực, Giám đốc điều hành cao cấp VPBank - chia sẻ: “Việc VPBank được công nhận là ACCA Approved Employer, cùng với lễ ký kết hợp tác giữa hai bên hôm nay, không chỉ là niềm vinh dự khi nhận được sự ghi nhận từ một tổ chức nghề nghiệp uy tín toàn cầu, mà còn thể hiện rõ cam kết của chúng tôi trong hành trình xây dựng VPBank trở thành “Miền đất nhân tài”, nơi mỗi cán bộ nhân viên có cơ hội học tập chủ động, phát triển toàn diện và vươn tới những chuẩn mực nghề nghiệp cao nhất, đồng thời cũng giúp hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của VPBank”.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Xu hướng ESG và tài chính xanh: Cơ hội và thách thức với ngành ngân hàng” đã thu hút sự quan tâm của khách mời cũng như sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, quản trị bền vững và chuyển đổi số.

Tọa đàm mang đến góc nhìn đa chiều từ 4 nhóm chủ thể: tổ chức nghề nghiệp quốc tế, ngân hàng thương mại, đơn vị tư vấn - kiểm toán, và doanh nghiệp công nghệ - dữ liệu, từ đó trao đổi về cơ hội, thách thức và hướng đi để ESG thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững của ngành ngân hàng Việt Nam.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, VPBank hiện nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại dẫn đầu về quy mô tổng tài sản, hiệu quả hoạt động, lợi nhuận, với hiện diện mạnh mẽ trong các phân khúc bán lẻ và SME. VPBank cũng là ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số nhằm mang lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt nhất và nhanh nhất.

Được thành lập từ năm 1904, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất thế giới, với mạng lưới hơn 258.000 hội viên và 530.000 học viên trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ACCA là hiệp hội quốc tế đầu tiên với hơn 1.300 hội viên và 6.500 học viên là các chuyên gia tài chính, kế toán hàng đầu.

Các văn bằng và chứng chỉ đạt chuẩn quốc tế, cơ hội học tập liên tục và những nghiên cứu chuyên sâu của ACCA được các nhà tuyển dụng trên mọi lĩnh vực tín nhiệm. ACCA trang bị cho các nhân sự ngành kế toán - kiểm toán - tài chính kiến thức chuyên ngành và tư duy đạo đức để tạo ra, bảo vệ và báo cáo các giá trị bền vững cho các tổ chức, doanh nghiệp và nền kinh tế.