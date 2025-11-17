Hồng Ký: 40 năm xây dựng thương hiệu máy hàn dành cho người Việt

Hành trình 40 năm khẳng định vị thế trên thị trường Việt

Thương hiệu Hồng Ký thành lập vào năm 1986, khởi đầu từ mô hình hộ gia đình với một xưởng cơ khí nhỏ. Đến nay, đơn vị đã từng bước mở rộng quy mô, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để cho ra mắt trên thị trường những sản phẩm cơ khí tiên tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nhiều lĩnh vực.

Hồng Ký đã sản xuất các dòng máy hàn điện tử, máy hàn TIG, máy hàn MIG, máy cắt plasma… không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia, khẳng định chất lượng và vị thế của một thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Các dòng máy hàn của hãng được sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm soát chặt chẽ từng chi tiết, đảm bảo độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện.

Máy hàn Hồng Ký luôn được người Việt tin dùng (Ảnh: THB Việt Nam).

Máy hàn điện tử Hồng Ký gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, kết cấu chắc chắn, giao diện thân thiện với người dùng. Sản phẩm có đa dạng về công suất, dòng hàn, đáp ứng nhu cầu từ gia đình, xưởng cơ khí đến công trình chuyên nghiệp. Nhiều model (mẫu) còn được trang bị các công nghệ hiện đại như IGBT, Mosfet hay inverter giúp tiết kiệm điện, chống quá tải và vận hành êm ái hơn.

Hồng Ký còn ghi điểm với giá thành hợp lý, dịch vụ hậu mãi tốt, các phụ kiện thay thế dễ tìm và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm. Chính vì thế, thương hiệu được các khách hàng yên tâm lựa chọn và gắn bó lâu dài trong suốt nhiều năm qua.

Các dòng máy hàn nổi bật của Hồng Ký

Với hơn 40 năm nghiên cứu và phát triển, Hồng Ký hiện sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng. Nổi bật nhất phải kể đến máy hàn que Hồng Ký với thiết kế thông minh, trang bị công nghệ và tính năng hiện đại, có thể xử lý đa dạng vật liệu như sắt và inox, cho mối hàn bền chắc, đẹp mắt và ít bắn tóe nên thường được ứng dụng để hàn cửa sắt, cổng, bàn ghế, khung nhà tiền chế, kết cấu thép nhỏ, sửa chữa máy móc, thiết bị dân dụng, đóng tàu, ô tô và bồn bể…

Máy hàn que Hồng Ký (Ảnh: THB Việt Nam).

Máy hàn Tig Hồng Ký nổi bật với khả năng tích hợp nhiều chức năng như hàn TIG DC, AC/DC xung và hàn que, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp. Các mẫu máy sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như Inverter, đánh lửa cao tần, khí ra trước/sau phù hợp để hàn các kim loại như thép, sắt, đồng, inox…

Máy hàn Mig/Mag Hồng Ký thiết kế bền bỉ, tích hợp quạt tản nhiệt, đồng hồ hiển thị kỹ thuật số và khả năng hoạt động ổn định ngay cả khi điện yếu (≥180V). Sản phẩm được trang bị công nghệ Inverter, Hot Start, Arc Force, Run in Speed, mang lại hiệu quả tối ưu trên nhiều vật liệu như inox, thép, kim loại màu… cho mối hàn sáng, mịn, chắc chắn.

Ngoài ra các dòng máy hàn hồ quang, máy hàn chập, máy hàn laser, máy cắt plasma của Hồng Ký cũng là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

Công ty cổ phần Công nghệ THB Việt Nam hiện là đại lý phân phối trực tiếp máy hàn Hồng Ký tại thị trường Việt Nam. Đơn vị có đa dạng sản phẩm, 100% chính hãng với đầy đủ chế độ bảo hành cùng giá thành cạnh tranh và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy hàn Hồng Ký trên toàn quốc (Ảnh: THB Việt Nam).

Đội ngũ kỹ thuật viên của THB Việt Nam sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc, giúp khách hàng lựa chọn được dòng máy phù hợp nhất. Đồng thời, đơn vị còn triển khai dịch vụ giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 5km hoặc đơn hàng trên 1 triệu đồng, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng.

