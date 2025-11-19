Hòa Phát sau 18 năm niêm yết: Từ doanh nghiệp ngành cơ khí thành “vua thép” đa ngành

Chiến lược phát triển: Thép là xương sống, nông nghiệp là động lực mới

Ngày 15/11/2007, cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán TPHCM. Gần hai thập kỷ niêm yết cũng là 20 năm Hòa Phát chuyển mình mạnh mẽ, từ doanh nghiệp có xuất phát điểm là công ty buôn máy xây dựng trở thành một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Trong gần 20 năm qua, Hòa Phát đã lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực nội thất (1995), ống thép (1996), thép (2000), điện lạnh (2001), bất động sản (2001), nông nghiệp (2015), với các công ty con tương ứng ở các lĩnh vực. Hiện tập đoàn hoạt động trong 5 lĩnh vực là gang thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng) - sản phẩm thép (gồm ống thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực) - nông nghiệp - bất động sản – điện máy gia dụng.

Riêng nhóm thép và các sản phẩm liên quan - đặc biệt là thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao - trở thành trụ cột lợi nhuận của HPG. Theo báo cáo quý III, mảng thép vẫn chiếm 93% doanh thu và 86% lợi nhuận sau thuế của tập đoàn.

Hòa Phát tập trung phát triển các dòng sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo (Ảnh: HPG).

Không dừng lại ở đó, Hòa Phát đã phát triển mảng nông nghiệp công nghiệp (từ thức ăn chăn nuôi đến trang trại heo, bò, gia cầm), trở thành mảnh ghép chiến lược để đa dạng hóa nguồn thu.

Tính đến giữa năm 2025, doanh thu mảng nông nghiệp của tập đoàn đạt gần 4.230 tỷ đồng, tăng 38% và lợi nhuận sau thuế 939 tỷ đồng, tăng 129%, ghi nhận quý thứ bảy liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận (kể từ quý IV/2023).

Bên cạnh đó, Hòa Phát cũng liên tục tái cơ cấu để tối ưu hóa chuỗi sản xuất: không chỉ sản xuất thép thô, còn đẩy mạnh các sản phẩm thép kỹ thuật cao như thép ray, thép hình, container - hướng tới các ngành công nghiệp chế tạo, ô tô, đóng tàu. Hòa Phát cũng vừa hoàn thành toàn bộ khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Vị thế ngày càng lớn mạnh trong nước và khu vực

Sau 18 năm niêm yết, Hòa Phát đã vươn lên doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 và top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo VNR). Trên bình diện quốc tế, Hòa Phát cũng thăng hạng mạnh mẽ. Trong “Fortune Southeast Asia 500” năm 2025, Tập đoàn được xếp vị trí 62 - lọt vào Top 100 công ty lớn nhất Đông Nam Á.

Một minh chứng khác cho sức mạnh tài chính và kinh tế của Hòa Phát là việc nộp ngân sách nhà nước rất lớn. Năm 2024, Hòa Phát đóng hơn 13.400 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp thép nộp thuế cao nhất trong ngành.

Theo kế hoạch tại Đại hội cổ đông 2025, sau khi hoàn thành Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát có thể đạt 16 triệu tấn/năm từ năm 2026, trở thành doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

Hòa Phát tham gia triển lãm quốc tế ngành container tại Barcelona - Tây Ban Nha (Ảnh: HPG).

Tập đoàn ghi nhận những cột mốc tăng trưởng chỉ tiêu tài chính cao. 9 tháng đầu năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trải qua 18 năm trên sàn chứng khoán, Hòa Phát đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, chuyển mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế là “vua thép” Việt Nam, đồng thời là tập đoàn đa ngành có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Mặc dù cổ phiếu trải qua nhiều giai đoạn thị trường biến động, vị thế của HPG vẫn vững vàng với lượng nhà đầu tư lớn. Với việc tập đoàn nâng công suất sản xuất thép nhờ hoàn thành Dung Quất 2, Công ty chứng khoán SSI dự phóng giá cổ phiếu HPG của tập đoàn có thể tăng 34% và vừa đưa ra khuyến nghị “mua vào” với nhà đầu tư.