Từ cột mốc 300 triệu USD đến bức tranh tài chính xanh toàn diện

Tháng 9/2025 là một cột mốc quan trọng khi VPBank phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đưa công cụ ESG ra thị trường vốn toàn cầu.

Không dừng lại là một thương vụ huy động vốn, trái phiếu bền vững quốc tế là bước đi chiến lược khẳng định năng lực hội nhập và vị thế tiên phong của VPBank. Thông qua kênh vốn này, ngân hàng đã kết nối thành công với thị trường tài chính xanh toàn cầu, đưa nguồn lực ESG trực tiếp chảy vào nền kinh tế Việt Nam.

VPBank là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam phát hành thành công trái phiếu bền vững ra toàn cầu (Ảnh: VPBank).

Là trái phiếu bền vững, toàn bộ khoản vốn huy động được VPBank phân bổ cho các lĩnh vực có tác động xã hội và môi trường như doanh nghiệp vừa và nhỏ (đặc biệt doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ) và các dự án khí hậu.

Nhóm Ngân hàng Thế giới dự báo dòngvốn mới từ VPBank có thể tạo ra tới 38.000 việc làm mới trong 5 năm tới, góp phần lan tỏa lợi ích kinh tế - xã hội sâu rộng, đồng thời đánh giá đây là “giao dịch tiên phong” trong việc tiếp cận thị trường vốn ESG.

Thành công từ trái phiếu bền vững nối dài chuỗi nỗ lực nhiều năm qua của VPBank trong hành trình xanh hóa hoạt động. Tính đến cuối tháng 6/2025, dư nợ tín dụng xanh đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cuối năm 2024.

Chỉ trong vòng 5 năm, danh mục tín dụng xanh của VPBank đã tăng trưởng hàng chục lần, với nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như giao thông điện hóa, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp phát thải thấp.

Từ năm 2020, VPBank đã huy động hơn 2 tỷ USD tài chính bền vững từ các tổ chức quốc tế. VPBank hiện đặt mục tiêu tăng trưởng danh mục tín dụng xanh 30-50% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

VPBank xác lập vị thế nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng xanh tại Việt Nam (Ảnh: VPBank).

VPBank đặt mục tiêu tham vọng trong lĩnh vực ngân hàng xanh

Sau khi đưa hơn 2 tỷ USD dòng tài chính xanh về Việt Nam, VPBank đã chuyển hóa, phân bổ nguồn vốn tới các lĩnh vực có tác động xã hội và môi trường.

Ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính VPBank - từng chia sẻ trước năm 2020, ngân hàng gần như chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính xanh.

Do đó, VPBank hợp tác với các tổ chức lớn như Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng hỗ trợ kỹ thuật từ Chính phủ Úc với phương châm “vừa học vừa làm”, từng bước xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý và giám sát khoản vay xanh.

Nhờ đó, ngân hàng đã nhanh chóng chuyên nghiệp hóa quy trình, phát triển Khung Tài chính Bền vững (SFF) và tạo ra các sản phẩm cho vay xanh chuyên biệt theo chuẩn mực quốc tế.

Trên nền tảng đó, VPBank tiếp tục khẳng định cam kết bằng việc gia nhập Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh - sáng kiến toàn cầu do IFC sáng lập. Việc trở thành thành viên mang đến cơ hội học hỏi từ mạng lưới ngân hàng tiên tiến trong khu vực, giúp VPBank nâng cao năng lực nội tại.

“Đây chính là bước đi chiến lược để VPBank không ngừng tiến tới sự xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng xanh”, ông Trường cho hay.

VPBank hướng tới sự xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng xanh (Ảnh: VPBank).

Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FiinRatings, việc áp dụng khung ESG quốc tế cùng những mục tiêu xanh đang mở ra cánh cửa đón dòng vốn toàn cầu.

“VPBank đang cho thấy cách một ngân hàng nội địa có thể trở thành điểm đến đáng tin cậy của vốn ESG, qua đó thiết lập chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng Việt Nam”, vị này đánh giá.

Từ nguồn tín dụng xanh từ VPBank, các doanh nghiệp vận tải được tiếp sức để điện hóa đội xe, gia tăng thu nhập cho tài xế; nhiều hộ nông dân tham gia mô hình lúa phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long được cải thiện sinh kế; và doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo được tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Những thay đổi này cho thấy chiến lược xanh của VPBank không dừng ở khía cạnh tài chính, mà hướng tới trở thành động lực phát triển xã hội theo đúng triết lý “Vì một Việt Nam thịnh vượng”.