VN-Index vượt 1.600 điểm

Sau 5 phiên tăng liên tiếp trong tuần trước, thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần với tâm lý tích cực. Ngay từ mở cửa phiên, chỉ số VN-Index liên tục nới rộng biên độ tăng nhờ tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư.

Đến 10h30, VN-Index bật tăng mạnh và lần đầu chinh phục thành công ngưỡng 1.600 điểm.

Đà tăng sau đó giảm nhẹ trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Tuy nhiên, kết phiên sáng, VN-Index vẫn chốt tại mốc 1.600,41 điểm, tương ứng mức tăng 15,46 điểm. Thanh khoản tiếp tục ở mức cao, với hơn 870 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt hơn 24.400 tỷ đồng.

Sắc xanh áp đảo bảng điện với 220 mã tăng, trong đó 10 mã tăng trần, 47 mã giữ tham chiếu và 105 mã giảm giá.

VN-Index chốt phiên sáng ở mốc hơn 1.600 điểm (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là động lực chính đưa VN-Index tăng cao, với VN30-Index tăng 16,88 điểm, lên 1.745,96 điểm. Trong đó, cổ phiếu MSN đang dẫn sóng khi tăng hết biên độ lên 82.000 đồng và dư mua hơn 1,7 triệu cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng cũng đóng góp nhiều cho phiên sáng nay khi 5 trong 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index thuộc nhóm này. Cổ phiếu bất động sản cũng hút mạnh dòng tiền với CII, QCG cùng chạm trần và trắng bên bán.

Đáng chú ý, cổ phiếu F88 của Công ty cổ phần Đầu tư F88 tiếp tục trở thành tâm điểm trên sàn UPCoM. Với việc tiếp tục tăng trần 15%, thị giá F88 đã chính thức vượt mốc 1 triệu đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại phiên sáng nay tiếp tục bán ròng. Trong đó, STB là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 88 tỷ đồng, tiếp theo là các mã FPT, GEX, SSI, DPM, BSR... Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng các cổ phiếu như MSN, GVR, VND, CII, HHV...