VN-Index mất hơn 17 điểm, cổ phiếu PC1 tiếp tục giảm sàn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/4, không khí hưng phấn trong những phút đầu ngày không duy trì được lâu. Thị trường gặp áp lực điều chỉnh mạnh về trưa và chiều, kết thúc VN-Index giảm hơn 17 điểm, về 1.853,29 điểm. Thanh khoản sàn HoSE dè dặt, chỉ còn dưới 20.000 tỷ đồng.

Áp lực dòng tiền nằm tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup, như VIC và VHM. Trong đó, cổ phiếu VHM giảm 5,23% và VIC giảm 1,12%, cùng tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Cùng với đà tiêu cực lan rộng, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng mạnh trong phiên này, giá trị hơn 1.934 tỷ đồng. Trong đó, các cổ phiếu đại gia, liên quan nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn như FPT, Vinhomes, ACB, VCB, Vinamilk... bị bán ròng mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng (TCB, HDB), hàng không (VJC), Chứng khoán (VCK) là lực đỡ thị trường hôm nay. Trong đó, TCB tăng 2,85%, tác động tích cực nhất.

Đáng chú ý, cổ phiếu PC1 của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 tiếp tục giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp, về 22.450 đồng/đơn vị. Về cuối phiên, mã này còn chất lệnh bán giá sàn hơn 28,6 triệu đơn vị; khối lượng khớp lệnh cả phiên hơn 1,4 triệu cổ phiếu (giảm mạnh so với hôm qua). PC1 cũng là cổ phiếu duy nhất trên sàn HoSE giảm hết biên độ trong phiên hôm nay.

Diễn biến bất thường của cổ phiếu PC1 diễn ra sau khi doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 22/4. Mục tiêu lợi nhuận năm nay giảm 22%, còn hơn 1.056 tỷ đồng. Công ty cũng có kế hoạch tăng vốn để bổ sung nguồn lực cho đầu tư và trả nợ.