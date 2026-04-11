Chứng khoán không còn dễ kiếm lời

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu và khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm đến nay ghi nhận diễn biến giằng co, tăng giảm đan xen. Theo các chuyên gia, cơ hội sinh lời hiện không còn dễ dàng như trước.

Thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn chọn lọc

Nhận định tại sự kiện đầu tư chiều 10/4 tại TPHCM, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Khối Phân tích KBSV, cho biết nếu nhìn lại giai đoạn từ năm 2018 đến nay, VN-Index đã trải qua khoảng ba nhịp tăng mạnh xen kẽ ba nhịp giảm sâu.

“Khi đặt các nhịp vận động này trong một kênh xu hướng dài hạn, cấu trúc đỉnh - đáy đang có sự thay đổi”, ông Bình chia sẻ.

Theo phân tích, thị trường đang bước sang một trạng thái mới, khi các nhịp tăng giảm mang tính lan tỏa dần thu hẹp, cơ hội không còn trải rộng. Điều này khiến việc tìm kiếm lợi nhuận ngày càng phụ thuộc vào khả năng lựa chọn cụ thể từng nhóm ngành và doanh nghiệp.

Xét về định giá, hệ số P/E (Price-to-Earnings Ratio - mức giá nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một đồng lợi nhuận) cho thấy những thay đổi rõ rệt. Ở vùng đáy, P/E có xu hướng tăng dần qua các chu kỳ: từ khoảng 10,3 lần năm 2020, lên khoảng 11 lần năm 2022 và hiện duy trì trên 12 lần nếu loại trừ các cổ phiếu biến động mạnh.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng định giá thị trường đang trở nên cao hơn so với trước, đồng thời phản ánh kỳ vọng ổn định hơn vào tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, P/E tại các vùng đỉnh lại giảm dần, từ mức 23 lần năm 2018 xuống 19 lần năm 2022 và hiện chỉ còn quanh 15 lần. Việc đỉnh định giá hạ thấp cho thấy thị trường ngày càng phản ánh sát giá trị thực, đồng thời hạn chế các pha tăng nóng kéo dài. Trong bối cảnh đó, chiến lược đầu tư buộc phải điều chỉnh theo hướng chọn lọc hơn.

Các chuyên gia đầu tư chia sẻ về thị trường chứng khoán (Ảnh: BTC).

Ngân hàng, bán lẻ được đánh giá còn dư địa dài hạn

Ở góc nhìn ngành, ông Trần Đức Anh, Giám đốc Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường KBSV, cho rằng trong 10 năm tới, ngân hàng và bán lẻ là hai lĩnh vực có nhiều dư địa tăng trưởng.

Theo ông, nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng với tốc độ tăng trưởng duy trì hai chữ số, qua đó tạo nền tảng cho lợi nhuận ngành ngân hàng. Trong khi đó, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, giúp doanh nghiệp bán lẻ duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Bổ sung quan điểm, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ Cấp cao Dragon Capital, cho biết hiện có nhiều yếu tố củng cố niềm tin rằng rủi ro hệ thống ngân hàng, bao gồm cả nợ xấu, vẫn trong tầm kiểm soát. Danh mục của các quỹ thuộc Dragon Capital hiện duy trì tỷ trọng lớn ở nhóm ngân hàng, khi đánh giá đây là nhóm cổ phiếu có tiềm năng nhờ nhu cầu tín dụng duy trì tích cực và biên lãi ròng (NIM) ổn định.

Theo ông Tuấn, diễn biến nợ xấu sẽ phụ thuộc vào xu hướng lãi suất, thời gian duy trì mặt bằng lãi suất cao cũng như các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Trong kịch bản cơ sở, lãi suất được kỳ vọng ổn định quanh mức hiện tại, trừ khi lạm phát tăng mạnh. “Rủi ro nợ xấu được cho là chưa ở mức đáng lo ngại”, ông nhấn mạnh.

Đối với thị trường bất động sản, đại diện Dragon Capital cho rằng dù còn nhiều khó khăn nhưng không quá bi quan. Việc thị trường chững lại được xem là diễn biến bình thường trong chu kỳ, trong khi giao dịch có thể trầm lắng ngắn hạn do người mua chờ đợi mức giá hợp lý hơn.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán đang vận động trong vùng định giá thu hẹp, cơ hội đầu tư không còn mang tính lan tỏa mà đòi hỏi sự chọn lọc rõ ràng hơn, cả ở cấp độ ngành lẫn doanh nghiệp.