Viva Land hợp tác phân phối dự án Vivian Le Jardin

Theo đó, Smartland và The One Land sẽ chính thức đại diện Viva Land giới thiệu các sản phẩm tại Vivian Le Jardin - một dự án villa cao cấp do Viva Land phát triển, nằm tại trung tâm Thảo Điền, TPHCM.

Dự án sẽ được chính thức giới thiệu vào tháng 10. Vivian Le Jardin - khu biệt thự tiện nghi, khép kín, riêng tư, gồm 15 tuyệt tác dành nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, với kiến trúc và cảnh quan theo trường phái Đông Dương đương đại (Modern French Indochina), hứa hẹn sẽ đem đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Eddie Lim, Tổng Giám đốc của Viva Land, chia sẻ, với mục tiêu mang đến những trải nghiệm sống, làm việc, giải trí đẳng cấp nhất cho người dân thành phố, Viva Land luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào mỗi dự án, từ khâu thiết kế đến xây dựng tỉ mỉ từng chi tiết, nhằm hướng đến việc kiến tạo một tiêu chuẩn sống hoàn toàn khác biệt, những sản phẩm đẳng cấp chuẩn quốc tế mà vẫn phù hợp với văn hóa bản địa và nhịp sống năng động, hiện đại đặc trưng ở TPHCM.

"Trong số đó phải kể đến Vivian Le Jardin, dự án biệt thự cao cấp với bộ sưu tập giới hạn 15 villa, một trong những dự án villa cuối cùng tọa lạc giữa trái tim Thảo Điền vô cùng đắt giá. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua hợp tác với Smartland và The One Land - những doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam về các dự án bất động sản cao cấp, sẽ truyền tải được thông điệp, thể hiện giá trị của Vivian Le Jardin đến các chủ nhân tương lai", ông Eddie Lim cho biết.

Dự án Vivian Le Jardin nổi bật với cảnh quan thiên nhiên lấy cảm hứng từ kiến trúc của các khu vườn nước Pháp, khu giải trí (clubhouse) với những tiện ích đặc quyền dành cho chủ nhân của các căn villa như khu tiệc riêng tư, phòng xông hơi, phòng tập luyện thể thao hiện đại. Ngoài ra, dự án còn có lợi thế lớn chính là hệ thống giao thông được ngầm hóa - các phương tiện di chuyển ở tầng hầm trong khi khu vực tầng trệt dành cho cảnh quan và các tiện ích chung, tạo nên không gian gần gũi và hài hòa nhất với thiên nhiên.

Bên cạnh việc được trang bị hiện đại với các thương hiệu hàng đầu thế giới, các biệt thự còn được trau chuốt bởi các công năng tinh tế như hệ thống garage ưu việt với công nghệ Hydraulic car lift (nâng xe tự động bằng thủy lực) ngay tại phòng khách như một khu trưng bày đặc sắc. Với mục tiêu hướng đến trải nghiệm tuyệt vời cho các chủ nhân tương lai, Viva Land đã và đang phát triển dịch vụ concierge (dịch vụ đặc quyền được cá nhân hóa) trong dự án Vivian Le Jardin.

Chia sẻ về hợp tác này, ông Đặng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Smartland, cho hay 18 năm hoạt động và phát triển, hơn 150 dự án và 10.000 sản phẩm bán ra là minh được sự uy tín, năng lực và thương hiệu của Smartland. "Chúng tôi hiện là cầu nối đắc lực của nhiều chủ đầu tư lớn, đưa những sản phẩm bất động sản có vị trí đẹp, chất lượng cao, pháp lý và giá trị cạnh tranh đến tay khách hàng. Và lần này, qua hợp tác với Viva Land, chúng tôi hy vọng đây là hợp tác chiến lược bền vững với tầm nhìn dài hạn nhằm nâng cao giá trị cho ngành bất động sản Việt Nam," ông Việt cho hay.

Trong khi đó, chiến lược của The One Land là tập trung theo đuổi phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín. Việc hợp tác với Viva Land cũng không nằm ngoài chiến lược này.

Ông Diệp Bảo Hưng, Tổng giám đốc The One Land chia sẻ: "Thông qua hợp tác chiến lược với Viva Land, chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng không gian sống tuyệt vời, đảm bảo việc tận hưởng một cuộc sống riêng tư trong một dự án biệt thự đặc biệt nhất TPHCM."

Về thông điệp của Vivian Le Jardin, Vivian theo tiếng La-tinh có nghĩa là "Cuộc sống" hoặc "Sống động". Le Jardin là từ tiếng Pháp có nghĩa là "Khu vườn" hoặc "Thảo Điền". Thông qua các tầng ý nghĩa, tên gọi Vivian Le Jardin thể hiện một cuộc sống thanh bình, duyên dáng, trong không gian thiên nhiên tươi đẹp, thư thái và không kém phần sang trọng, tinh tế.