Vincom Black Friday 2025: Chương trình giảm giá lớn trên toàn hệ thống

Nhiều chương trình độc quyền chỉ có tại Vincom

Từ đầu tháng 11, mùa Black Friday tại các trung tâm thương mại Vincom trên cả nước đồng loạt được khởi động, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.

Không khí mua sắm - lễ hội cuồng nhiệt khắp 89 trung tâm thương mại Vincom toàn quốc (Ảnh: Vincom).

Trong ba ngày 28-30/11, nhiều Vincom Center và Vincom Mega Mall sẽ mở từ 9h30 tới 23h, thêm 1,5 giờ, tạo điều kiện cho khách hàng tận hưởng hành trình mua sắm, tìm kiếm những món đồ mình thích từ lâu.

Điểm nhấn của mùa khuyến mãi năm nay là sự kiện "Đại chiến săn sale - Deal thật, giá không tưởng" tại Vincom Center Bà Triệu ngày 22/11.

Người mua có cơ hội tham gia đấu giá các sản phẩm từ Puma, Adidas, UNIQLO với mức khởi điểm từ 20.000 đến 499.000 đồng. Trung tâm thương mại còn bố trí Trạm tiếp sức mùa sale và Vòng quay may mắn, đồng thời hơn 100 thương hiệu tham gia chương trình giảm giá sâu.

Từ 10/11 đến 23/11, khách có hóa đơn từ 3,5 triệu đồng trong ngày tại Vincom Center Bà Triệu còn được trải nghiệm Flash Makeover trị giá 2,5 triệu đồng cùng chuyên gia trang điểm tại Gucci Beauty, giúp khám phá phong cách trang điểm phù hợp và chạm đến phiên bản rạng rỡ nhất của chính mình.

Đặc quyền Flash Makeover miễn phí trị giá 2,5 triệu đồng dành cho khách mua sắm tại Vincom Center Bà Triệu (Ảnh: Vincom).

Từ ngày 20/11 đến 26/11, thành viên VinClub Hạng Vàng nhận phiếu ưu đãi 100.000 đồng cho mỗi hóa đơn từ 2 triệu đồng tại các thương hiệu thời trang và phụ kiện như Parfois, Swarovski, Old Navy, Calvin Klein, Mango, Levi’s, Karl Lagerfeld, Sisley, Tommy Hilfiger và United Colors of Benetton. Voucher áp dụng đến 30/11.

Không chỉ được thỏa thích săn giá tốt từ hơn 3.000 gian hàng, khách mua sắm sở hữu thẻ UOB tại Hà Nội và TPHCM còn được nhận hoàn tiền tới 20% cho mọi giao dịch mua sắm tại trung tâm thương mại Vincom trong mùa Black Friday.

Mua đồ thời trang - làm đẹp - thể thao với nhiều ưu đãi

Ngay từ đầu tháng 11, loạt thương hiệu thời trang như Tommy Hilfiger, Nike, Fila, Parfois, Mango… đã mở màn đường đua Black Friday bằng ưu đãi 30-50% cùng hàng loạt chương trình Single Day 11/11.

Uniqlo Vietnam tung mức giá mới chỉ từ 99.000 đồng - 199.000 đồng - 229.000 đồng cho loạt sản phẩm LifeWear như: áo giữ nhiệt, áo thun nam nữ trước thềm “Tuần lễ cảm ơn Thu - Đông”.

Tuần lễ là chương trình tri ân lớn nhất năm của hãng diễn ra từ 21/11 đến 27/11 mang đến ưu đãi tặng ly giữ nhiệt cho hóa đơn từ 1,699 triệu đồng, cùng ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng cho hóa đơn từ 3 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB…

H&M cũng khởi động mùa ưu đãi với hàng trăm sản phẩm từ 99.000 đồng; MUJI ưu đãi đến 50% cho các dòng sản phẩm trang trí phòng ngủ, ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng trẻ. Puma, MLB, Aldo mang đến nhiều sản phẩm chỉ khuyến mãi tại Vincom.

Aldo mang hàng trăm món đồ ưu đãi độc quyền chỉ tại Vincom thu hút từ rất sớm (Ảnh: Vincom).

Các thương hiệu Lacoste, Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Anta, Levi's, Charles & Keith, LYN… sẽ tham gia tuần khuyến mãi cao điểm từ 24 đến 30/11, với mức ưu đãi 30-50% cho nhiều sản phẩm thời trang được ưa chuộng.

Trong nhóm sản phẩm làm đẹp, khách hàng có thể lựa chọn các mặt hàng từ Beauty Box, Guardian, Matsukiyo… với chương trình giảm giá lên đến 70% và nhiều sản phẩm được bán với giá 9.000-29.000 đồng.

Nhóm thương hiệu thể thao cũng sôi động không kém khi Adidas, MaxxSport, Anta, Li-Ning… đồng loạt tung ưu đãi lên đến 70%.

Anta triển khai chương trình tặng phiếu ưu đãi 100.000 đồng và quà tặng theo chương trình “mua giày tặng áo hoặc quần thể thao”. Trong khi đó, Decathlon giảm giá đến 50% cho hơn 500 sản phẩm và từ ngày 27/11 đến 30/11, hãng tổ chức không gian “sân chơi thể thao mini” với các thử thách bắn cung, ném bóng, thi thể lực, đi kèm quà tặng cho khách tham gia.

Thương hiệu thể thao đồng loạt giảm sâu, bùng nổ sức mua lớn (Ảnh: Vincom).

Mua sắm thông minh, vui chơi trọn vẹn cho mọi gia đình

Nhiều gian hàng nội thất, đồ tiện ích cũng lần lượt tung ra các khuyến mãi trong dịp này để các gia đình trang hoàng tổ ấm với mức giá tốt nhất năm.

Miniso tung hơn 1.000 sản phẩm đồng giá từ 20.000 đồng; MR.DIY áp dụng ưu đãi “Mua 1 tặng 1”; Samsonite, Lock&Lock và LUG giảm đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm gia dụng, vali, đồ bếp.

Khu vực nhà sách - đồ chơi - lưu niệm cũng nhộn nhịp khi Fahasa, Tân Việt Books, Phương Nam Book, MyKingdom… áp dụng mức giá 19.000 - 59.000 đồng, giảm đến 50% và tặng quà theo hóa đơn - đáp ứng trọn nhu cầu của các gia đình có trẻ nhỏ.

Khách hàng đổ về mua đồ gia dụng với nhiều ưu đãi (Ảnh: Vincom).

Tại Hải Phòng, Co.opmart Pro - Vincom Mega Mall Royal Island mang đến chương trình “Giảm cực chất - Sắm hời nhất”, ưu đãi hơn 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống như thịt bò, thịt gà, hải sản, rau củ và trái cây nội địa lẫn nhập khẩu. Đây là cơ hội để các gia đình tận hưởng những thực phẩm có quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, tiêu chuẩn cao và mức giá hợp lý.

Sau những giờ mua sắm, gia đình có thể quây quần bên bàn ăn với loạt ưu đãi phong phú: từ combo (gói) đi 4 tính 1 tại Dookki, chiêu đãi khay bò Limo tại Tian Long, đến các chương trình mua 1 tặng 1 hoặc giảm 20% tại Kichi-Kichi, Gogi House, Lotteria,...

Gyu Shige, Som Tum Thai ưu đãi 15% kèm phiếu ưu đãi 100.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng. Các thương hiệu đồ uống như Katinat, Highlands Coffee, Phúc Long mang đến “túi quà bí mật” và phiếu thưởng, tạo thêm niềm vui cho khách hàng sau mỗi chuyến mua sắm.

Song song với đó, khu vui chơi - giải trí tại Vincom cũng liên tục “làm nóng” không khí Black Friday: CGV áp dụng ưu đãi mua 1 thẻ quà tặng - tặng 1 mã giảm giá 100.000 đồng, trong khi BHD Cinema, Wolfoo và City Games triển khai loạt combo nhóm - gia đình với mức giá hấp dẫn.

Vincom Mega Mall Royal Island duy trì sức hút tâm điểm mua sắm, giải trí chất nhất Hải Phòng (Ảnh: Vincom).

Chuỗi sự kiện tại các trung tâm thương mại Vincom Mega Mall thế hệ mới hứa hẹn trở thành tâm điểm vui chơi tháng 11. Tại Vincom Mega Mall Royal Island, ngày 22/11 cũng diễn ra ca nhạc sôi động kết hợp sân chơi gia đình và quà tặng độc quyền.

Cùng với đó, Vincom Mega Mall Ocean City (23/11) sẽ thu hút đông đảo giới trẻ với loạt hoạt động mang đậm tinh thần lễ hội như: trải nghiệm sáng tạo và khu chụp hình Giáng sinh phong cách.

Nhờ sự kết hợp của ưu đãi sát nhu cầu, trải nghiệm toàn diện và chuỗi hoạt động, lễ hội không ngừng nghỉ, Vincom Black Friday 2025 tiếp tục khẳng định sức hút của một mùa ưu đãi trọn vẹn nhất năm - nơi mua sắm, ẩm thực và giải trí hòa thành hành trình gắn kết đầy ý nghĩa cho mỗi gia đình.