Vinaconex thâu tóm một công ty có 7 khu đất ở Hà Nội, Hải Phòng

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM liên quan đến việc mua vốn Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen).

Theo đó, Vinaconex đã hoàn tất việc mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen và trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này. Giá trị giao dịch ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.

Viwaseen tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1975, hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản.

Tòa nhà của Viwaseen tại 48 Tố Hữu, Hà Nội (Ảnh: DNSE).

Điểm sáng của Viwaseen nằm ở quỹ đất mà công ty đang nắm giữ. Theo ghi nhận tại bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất tại nhiều tỉnh thành.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), khu đất rộng 12.555m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hạ Đình (phường Khương Đình). Đáng chú ý, doanh nghiệp sở hữu lô đất "vàng" rộng 1.282m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám.

Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.

Bên cạnh việc mua bán - sáp nhập, Vinaconex cũng đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Giữa tháng 12/2025, Công ty cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE (mã chứng khoán: VGS) đã thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với Vinaconex nhằm cùng phát triển dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng đầu tư, phát triển và khai thác kinh doanh dự án theo hình thức góp vốn và hợp tác đầu tư, với tỷ lệ vốn góp 50/50. Phạm vi hợp tác bao gồm toàn bộ quỹ đất thuộc giai đoạn 1 của dự án đã đủ điều kiện huy động vốn, trên cơ sở chấp thuận của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng, quy mô khoảng 62ha, được triển khai tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, gần trục giao thông kết nối khu đô thị mới Mê Linh với Quốc lộ 2A.

Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 27,5ha, tập trung phát triển các sản phẩm nhà ở như shophouse, biệt thự, chung cư thương mại cùng hệ thống công trình xã hội và dịch vụ. Giai đoạn 2, với quy mô 34,5ha, sẽ tiếp tục hoàn thiện khu đô thị với các loại hình nhà ở, thương mại - dịch vụ và hạ tầng tiện ích đồng bộ.