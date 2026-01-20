Vietravel Airlines đổi tên

Theo nghị quyết được HĐQT Vietravel (mã chứng khoán: VTR) thông qua ngày 21/11/2025, doanh nghiệp này sẽ thoái toàn bộ phần vốn góp tại Vietravel Airlines trước ngày 31/12/2025, đồng thời chấm dứt quyền sử dụng thương hiệu “Vietravel” đối với hãng hàng không.

Ở diễn biến khác, Vietravel Airlines sau khi về với Tập đoàn T&T cũng đang triển khai quá trình tái cấu trúc toàn diện về sở hữu và vận hành, trong đó việc đổi tên thương hiệu được xác định là bước đi tiếp theo.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện cho biết Vietravel Airlines sẽ đổi sang một tên thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái của Tập đoàn Du lịch Vietravel.

Thực tế, sau khi T&T Group trở thành cổ đông chiến lược, Vietravel Airlines đã có những điều chỉnh đáng chú ý. Trong năm 2025, hãng chuyển từ mô hình thuê sang sở hữu tàu bay, tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu, sau đó bổ sung thêm một chiếc Airbus A320 và dự kiến tiếp tục gia tăng đội tàu trong thời gian tới.

Vietravel Airlines sẽ biến mất khỏi ngành hàng không (Ảnh: Vietravel Airlines).

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không nội địa Việt Nam tăng trưởng nhanh.

Năm 2025, Vietnam Airlines vận chuyển hơn 25 triệu lượt hành khách, tăng gần 13% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 46% thị phần nội địa. Vietjet Air tiếp nhận thêm 22 tàu bay mới trong năm, nâng tổng số máy bay khai thác lên hơn 100 chiếc.

Bamboo Airways sau giai đoạn tái cơ cấu cũng đặt mục tiêu khôi phục đội bay lên khoảng 30 tàu trong các năm tới. Sự mở rộng của các hãng lớn cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với sự phục hồi của các hãng bay, hạ tầng hàng không quốc gia cũng được đầu tư mạnh. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Đồng Nai, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 5.000ha và tổng mức đầu tư giai đoạn một hơn 109.000 tỷ đồng, đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng chính và tiếp nhận chuyến bay thương mại đầu tiên vào cuối năm 2025.