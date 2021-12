Vietnamobile và chiến lược nâng tầm trải nghiệm "cuộc sống số"

Dân trí Không ngừng mang đến những sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ mới trên cả nền tảng bán hàng trực tiếp và bán hàng online, Vietnamobile đáp ứng nhu cầu về "cuộc sống số" trong bối cảnh bùng nổ internet tại Việt Nam.

Sự tăng vọt của các hoạt động trực tuyến đưa khái niệm "cuộc sống số" trở nên phổ biến với đa số người dùng. Không nằm ngoài xu hướng đó, Vietnamobile hướng tới xây dựng nền tảng mở và năng động, thông qua việc tăng cường hợp tác với các thương hiệu, tổ chức lớn độc lập và các tổ chức quốc tế. Tất cả nhằm mang đến những trải nghiệm dịch vụ viễn thông hấp dẫn dành cho đối tượng khách hàng là giới trẻ và người lao động - nhóm dân số cần dữ liệu bậc nhất tại Việt Nam.

Chính vì thế, từ khi ra mắt người dùng Việt đến nay, Vietnamobile đã không ngừng tạo ra những sản phẩm, ứng dụng phục vụ cuộc sống số với mức phí phải chăng, tiết kiệm. Sự hấp dẫn từ các gói cước như sim Thánh Hi, sim Siêu Thánh UP, ứng dụng BIMA, dịch vụ VoLTE/VoWifi, Nạp thẻ 888,... đã giúp nhà mạng này được lòng người tiêu dùng dù là "em út" trong lĩnh vực viễn thông. Tới đây, Vietnamomobile sẽ trình làng sim Thánh Gióng - chiến thần data với những ưu đãi khủng. Sản phẩm mới nhắm vào đối tượng khách hàng có nhu cầu dữ liệu lớn với 240GB/tháng, tặng 45 phút gọi ngoại mạng và không giới hạn gọi nội mạng. Do đó, đây có thể xem là ưu đãi dữ liệu lớn nhất hiện nay dành cho khách hàng với giá ưu đãi chỉ 79 nghìn đồng/tháng.

Sim Thánh Gióng là sản phẩm sắp được ra mắt của Vietnamobile.

Chia sẻ về chiến lược phát triển của Vietnamobile, ông Raymond Ho - người vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc vào giữa năm cho biết, cuộc sống số không chỉ là về công nghệ mà là một lối sống cởi mở với tất cả mọi người. Nếu bị giới hạn trong hệ sinh thái hoặc tổ chức của riêng của mình, nhà mạng sẽ rất hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ mở tới khách hàng như Vietnamobile. Chính vì thế, Vienamobile sẽ không phụ lòng khách hàng mà sẽ tiếp tục phát triển, tăng cường các hợp tác mới để có lợi nhất cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Raymond Ho, Vietnamobile được đánh giá là nhà mạng sáng tạo với nhiều gói cước đa dạng, phù hợp túi tiền người tiêu dùng trong nước.

Như một cột mốc đánh dấu nhiệm kỳ mới của Tổng Giám đốc, sự hợp tác giữa Vietnamobile và MoMo vừa qua khiến người tiêu dùng không khỏi mong đợi. Ngoài việc sở hữu vị thế dẫn đầu thị trường ví điện tử tại Việt Nam với hơn 25 triệu khách hàng và 120 nghìn đại lý, điểm giao dịch, MoMo cùng những chiến lược quảng bá ví điện tử của mình được cho là "không mâu thuẫn" với tầm nhìn phát triển của Vietnamobile. Màn "bắt tay" lần này chính là đòn bẩy quan trọng giúp Vietnamobile tiếp cận lượng khách hàng lớn, tăng cường độ phủ sóng và thực hiện hóa chiến lược nâng tầm "cuộc sống số" của mình.

Dự án hợp tác quảng cáo chung gần đây của Vietnamobile với Momo để nạp thẻ và nhận thưởng điện tử kết quả từ tầm nhìn chiến lược trên.

Tổng Giám đốc Vietnamobile cho biết thêm, nhà mạng này có lợi thế vượt trội trong việc xây dựng khách hàng trẻ, lấy dữ liệu làm trung tâm. Tuy nhiên, để tạo ra sự sáng tạo và đổi mới trên thị trường viễn thông, cần có chính sách tốt hơn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trẻ và các công ty khởi nghiệp thay vì chỉ tập trung vào những nhà mạng lâu đời. Đồng thời việc tham khảo mô hình hoạt động, tầm nhìn từ quốc tế là khá quan trọng để học hỏi và tham gia vào chuỗi liên kết toàn cầu.

Bằng việc ra mắt các sản phẩm "đánh" vào xu hướng sử dụng ngày càng nhiều dữ liệu với mức giá hợp lý, Vietnamobile hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra đột phá, mang đến những dấu ấn khác biệt trên "bản đồ" viễn thông tại Việt Nam.

Trường Thịnh