Vietnam Airlines lãi hơn 7.600 tỷ đồng, vận chuyển lượng khách kỷ lục

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 121.412 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng. So với năm 2024, lợi nhuận hợp nhất giảm nhẹ, nguyên nhân chủ yếu do năm trước doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập khác tăng mạnh từ việc được đối tác xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay.

Máy bay của Vietnam Airlines (Ảnh: DT).

Ở cấp công ty mẹ, doanh thu đạt 96.569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỷ đồng, tăng trên 95% so với năm 2024.

Theo Vietnam Airlines, kết quả tăng trưởng lợi nhuận của công ty mẹ không chỉ đến từ điều kiện thị trường thuận lợi mà còn phản ánh sự phục hồi rõ nét của nhu cầu đi lại, cùng hiệu quả từ việc mở rộng mạng bay quốc tế với quy mô lớn nhất trong lịch sử hãng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh kỷ luật vận hành, tối ưu tần suất khai thác, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

Năm 2025, hãng ghi nhận kết quả tích cực trên hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển trên 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu này đều tăng khoảng 11% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.