VietinBank tiếp tục vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2021

Dân trí Ngày 9/12 tại TPHCM, Forbes Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh doanh và Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2021. VietinBank tiếp tục là ngân hàng tiêu biểu góp mặt trong danh sách này.

Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT VietinBank đại diện ngân hàng nhận vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2021.

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021 do Forbes Việt Nam xếp hạng từ việc lựa chọn các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là danh sách thường niên lần thứ 9 được Forbes Việt Nam thực hiện.

Dữ liệu của Forbes Việt Nam ghi nhận, 50 công ty trong danh sách năm 2021 đạt tổng doanh thu hơn 1.219 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với 50 công ty trong danh sách xếp hạng năm 2020, nhưng đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của 50 công ty tăng đến 26%, lên 174.482 tỷ đồng.

Để thực hiện danh sách, Forbes Việt Nam đánh giá dữ liệu tính toán trên các tiêu chí: Tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2016-2020. Tiếp theo, Forbes Việt Nam điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp: Vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị, triển vọng phát triển ngành… Phần lớn trong danh sách là các công ty đã xác lập được vị thế cạnh tranh trên thị trường, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình mà trong cả nền kinh tế.

Trải qua hơn 33 năm xây dựng và phát triển, VietinBank là ngân hàng quốc gia hàng đầu tại Việt Nam với quy mô và hiệu quả hoạt động luôn nằm trong top dẫn đầu ngành ngân hàng. Với phương châm tập trung xây dựng và thực thi quản trị theo chiến lược, đột phá về công nghệ, đổi mới toàn diện hoạt động ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh gắn với bảo đảm hiệu quả, an toàn, bền vững, tính đến hết 31/10/2021, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt gần 1,45 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so cuối năm 2020; dư nợ tín dụng đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8% so cuối năm 2020; ROA đạt 1,3%; ROE đạt 16,1%. Các chỉ tiêu tuân thủ đạt tốt, LDR đạt 82,86%, CAR đạt hơn 9%, NIM đạt khoảng 3%.

Năm nay, VietinBank tiếp tục được vinh danh trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Điều này khẳng định hiệu quả hoạt động, chất lượng kinh doanh và vị thế hàng đầu của ngân hàng; đặc biệt là những nỗ lực phát triển của VietinBank trong bối cảnh kinh doanh đầy khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid-19, mang đến những giá trị, sự đồng hành, sẻ chia và nhận được niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư.

Cùng ngày, VietinBank tiếp tục được vinh danh trong Top Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2021 (CSI 2021). Bộ chỉ số CSI 2021 với 119 chỉ số bao gồm các chỉ số đo đếm về hiệu quả kinh doanh, các chỉ số về quy trình quản trị, các chỉ số về bảo vệ môi trường và các chỉ số về xã hội.

Ngân Khánh - Trường Thịnh