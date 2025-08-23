STARLUX Airlines mở tuyến bay kết nối từ Việt Nam đến Phoenix, Arizona qua Đài Bắc

Không lâu sau khi ra mắt điểm đến thứ tư tại Mỹ là Ontario, hãng hàng không cao cấp STARLUX Airlines có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục công bố khai thác đường bay thẳng từ Đài Bắc đến điểm đến thứ năm tại Mỹ là Phoenix, Arizona, bắt đầu từ ngày 15/1/2026. Vé cho tuyến bay mới Phoenix - Đài Bắc đã mở bán. Đây sẽ là hãng hàng Đài Loan đạt tiêu chuẩn năm sao đầu tiên có đường bay thẳng từ châu Á đến bang Arizona.

STARLUX Airlines khởi hành chặng bay đến Phoenix vào tháng 1/2026 (Ảnh: STARLUX Airlines).

Phoenix - thành phố lớn thứ 5 tại Hoa Kỳ - đang có sự phát triển mạnh mẽ về du lịch và kinh tế, đặc biệt sau khoản đầu tư chiến lược từ tập đoàn TSMC. Trong bối cảnh hệ sinh thái công nghệ tại địa phương ngày càng mở rộng, STARLUX tận dụng cơ hội này để mở rộng mạng lưới tại Bắc Mỹ và tăng cường kết nối giữa châu Á - Bắc Mỹ, mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện.

Đường bay sẽ được khai thác bằng dòng máy bay thân rộng thế hệ mới Airbus A350, với tần suất 3 chuyến/tuần và dự kiến tăng lên 4 chuyến/tuần từ tháng 3/2026. Lịch trình cụ thể như sau:

Khách hàng truy cập website chính thức của STARLUX Airlines để cập nhật lịch bay và thông tin mới nhất.

Đại sứ thương hiệu H’Hen Niê của STARLUX Airlines tại thị trường Việt Nam và Mỹ (Ảnh: STARLUX Airlines).

Hiện tại, STARLUX khai thác 9 chuyến bay/tuần giữa Los Angeles - Đài Bắc, bay hằng ngày giữa San Francisco, Seattle - Đài Bắc, và 4 chuyến/tuần đến Ontario, California. Với việc không ngừng mở rộng mạng lưới tại Bắc Mỹ, hành khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn kết nối linh hoạt từ các thành phố lớn tại Mỹ đến châu Á thông qua trung tâm trung chuyển tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và mới nhất là Pheonix - Đài Bắc (tháng 1/2026).

Ngay sau khi công bố đường bay thẳng mới từ Phoenix, Arizona đến Đài Bắc, STARLUX Airlines tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng khác với thông tin về mối quan hệ hợp tác cùng American Airlines. Sự hợp tác này mang đến cho hành khách của cả hai hãng khả năng kết nối tiện lợi hơn giữa Bắc Mỹ, Đài Bắc và Việt Nam.

STARLUX Airlines hợp tác liên tuyến cùng American Airlines (Ảnh: STARLUX Airlines).

Với quan hệ hợp tác liên tuyến (interline) vừa được thiết lập, hành khách có thể đặt hành trình kết hợp trên cùng một vé và làm thủ tục hành lý xuyên suốt từ các điểm trong mạng lưới nội địa rộng lớn của American Airlines đến các tuyến xuyên Thái Bình Dương và châu Á của STARLUX. Hành khách giờ đây có thể dễ dàng bay đến Việt Nam trung chuyển qua Đài Bắc từ nhiều thành phố lớn như New York, Philadelphia, Boston, Chicago, Charlotte, Miami, Dallas-Fort Worth, Mexico City và nhiều địa điểm khác.

Với việc khai thác đường bay Đài Bắc - Phoenix, STARLUX Airlines và American Airlines sẽ thiết lập mạng lưới kết nối liền mạch hơn bao giờ hết. Là trung tâm trung chuyển chiến lược của American Airlines tại khu vực Tây Nam Hoa Kỳ, Phoenix đóng vai trò chiến lược trong việc mở rộng khả năng tiếp cận đến các thành phố lớn trên toàn nước Mỹ. Nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách di chuyển đến Bắc Mỹ, STARLUX Airlines đã tối ưu lịch bay đến Phoenix để phù hợp với các chuyến bay nối chuyến của American Airlines đến các điểm đến trọng yếu như New York, Philadelphia, Chicago, Charlotte, Miami, Dallas, Las Vegas và nhiều thành phố khác.

Cụ thể, chuyến bay JX026 từ Đài Bắc đến Phoenix sẽ hạ cánh lúc 17:40 (giờ địa phương), giúp hành khách dễ dàng nối chuyến đến hơn 40 điểm đến nội địa thông qua American Airlines. Ở chiều ngược lại, chuyến bay JX025 từ Phoenix về Đài Bắc khởi hành lúc 22:45, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách từ hơn 60 thành phố tại Hoa Kỳ bay đến Phoenix trên các chuyến bay của American Airlines và tiếp tục hành trình cùng STARLUX về Đài Bắc.

“Sự hợp tác cùng American Airlines sẽ mở rộng đáng kể khả năng kết nối tại thị trường Bắc Mỹ, đồng thời mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho hành khách từ Việt Nam cũng như toàn khu vực châu Á”, ông Glenn Chai nhấn mạnh.

Hành khách có thể đặt vé cho tuyến bay mới đến Phoenix thông qua các đại lý du lịch hoặc website chính thức của STARLUX Airlines: www.starlux-airlines.com