CT Group ký Ghi nhớ hợp tác với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia

Ngày 20/8, tập đoàn CT Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) về phát triển chính sách và hệ sinh thái cho nền kinh tế không gian tầm thấp, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia Indonesia.

Ông Febrian Alphyanto Ruddyard - Thứ trưởng Bappenas, bà Teni Widuriyanti - Tổng thư ký Bappenas, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group, ông Rachmat Pambudy - Bộ trưởng Bappenas, ông Tạ Văn Thông - Đại sứ Việt Nam tại Indonesia (từ trái qua) (Ảnh: BTC).

Về phía Indonesia có sự tham dự của Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia - ông Rachmat Pambudy, cùng sự có mặt của 10 Trường Đại học hàng đầu Indonesia: Đại học Mở Terbuka, Đại học Udayana, Đại học IPB, Đại học Surabaya, Học viện Công nghệ Indonesia (ITI), Học viện Perbanas, Học viện Công nghệ và Kinh doanh Visi Nusantara (ITB Vinus), Đại học Riau…

Indonesia đã lựa chọn CT Group là người đồng hành trong lĩnh vực mới đang bùng nổ mạnh mẽ là kinh tế không gian cận biên hay còn gọi là kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE).

Buổi lễ được tổ chức rất trọng thể tại trụ sở của Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Rachmat Pambudy, nói: “Bốn tháng trước, tôi đến thăm trụ sở CT Group tại TPHCM và thực sự ngạc nhiên với sự phát triển về khoa học công nghệ của Việt Nam. Kinh tế không gian tầm thấp - LAE và chuyển đổi số quốc gia là 2 lĩnh vực mới rất quan trọng với Indonesia. Chúng tôi mong được hợp tác lâu dài với Tập đoàn CT Group”.

Kinh tế không gian tầm thấp (LAE) là nền kinh tế mới hình thành trên các công nghệ cao, đang phát triển bùng nổ tại các nước tiên tiến.

LAE là cấu trúc nền kinh tế đa tầng trong không gian diễn ra dưới độ cao 3.000m, là ánh xạ của mọi ngành kinh tế trên mặt đất được đưa lên không gian với năng suất cao hơn nhiều lần, dựa trên các tiến bộ về khoa học công nghệ như máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, máy bay, khinh khí cầu, trạm không gian, hệ thống quản lý không gian để giám sát, vận hành và phục vụ.

Chính phủ Indonesia đã thành lập Ủy ban Kinh tế không gian tầm thấp từ năm 2024 và giao các nhân vật quyền lực mạnh mẽ trong Chính phủ lãnh đạo và tìm kiếm sự hợp tác về kỹ thuật từ Trung Quốc và một số nước. Trong khi Chính phủ dành một ngân sách lên đến 900 tỷ USD cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Tạ Văn Thông - Đại sứ Việt Nam tại Indonesia - nói: "Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia và CT Group vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia lên một tầm cao mới, đây là vào dịp cả hai nước đang cùng kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cam kết luôn đồng hành cùng và luôn mở cửa đón chào các bạn mọi lúc…".

CT Group còn tiến hành ký kết hợp tác với 8 Đại học hàng đầu Indonesia (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, CT Group cũng tiến hành ký kết hợp tác với 8 đại học hàng đầu Indonesia là Đại học Mở Terbuka, Đại học Udayana, Đại học IPB, Đại học Surabaya, Học viện Công nghệ Indonesia (ITI), Học viện Perbanas, Học viện Công nghệ và Kinh doanh Visi Nusantara (ITB Vinus), Đại học Riau, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của cả hai bên trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân lực và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trước đó, CT Group vừa có đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải không người hạng nặng sang Hàn Quốc. Từ Hàn Quốc, đến Indonesia, hành trình của CT Group không còn là sự may mắn hay ngẫu nhiên mà là minh chứng cho ý chí của một doanh nghiệp Việt trong hành trình vươn ra thế giới.