Hai Long Glass đồng hành cùng Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), hơn 250 dự án và công trình tiêu biểu trên cả nước đang được gấp rút hoàn thiện và khánh thành.

Trong số đó, Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh (Hà Nội) là dự án trọng điểm, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của Thủ đô và điểm nhấn đặc sắc trong bản đồ hội chợ - triển lãm quốc tế.

Dự án tầm vóc khu vực, điểm đến hàng đầu tại Hà Nội

Với quy mô hơn 90ha, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được định vị là điểm đến hàng đầu cho các sự kiện thương mại, hội chợ và triển lãm tầm cỡ khu vực, quốc tế. Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, kinh tế, công trình còn góp phần thúc đẩy hội nhập, giao thương và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Trung tâm được đánh giá thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Ảnh: BTC).

Hai Long Glass - Nhà cung cấp kính an toàn cho công trình tầm vóc quốc gia

Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về thiết kế, chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ, nhất là ở hạng mục kính xây dựng, dự án đòi hỏi sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về độ bền, an toàn và khả năng tiết kiệm năng lượng. Vượt qua những tiêu chí nghiêm ngặt đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Long (Hai Long Glass) trở thành đơn vị cung cấp kính an toàn cho công trình.

Hai Long Glass cung cấp kính an toàn cho toàn bộ hệ mặt dựng của Nhà Triển lãm Kim Quy (Ảnh: Hai Long Glass).

Với hơn 24 năm kinh nghiệm, Hai Long Glass khẳng định vị thế tiên phong trong ngành kính xây dựng Việt Nam. Công ty cung cấp đa dạng sản phẩm như kính cường lực, kính dán, kính Low-E, kính phản quang, kính hộp cách nhiệt, kính uốn cong… Tất cả đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Đức, sử dụng nguyên liệu cao cấp nhập khẩu từ Mỹ, Bỉ, Thái Lan, vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Dây chuyền công nghệ hiện đại của Hai Long Glass (Ảnh: Hai Long Glass).

Năng lực vượt trội của Hai Long Glass liên tục được ghi nhận bởi các giải thưởng: Top 10 công ty uy tín ngành kính thủy tinh (Vieglass bình chọn); Top 5 công ty kính xây dựng uy tín năm 2025 (Vietnam Report xếp hạng).

Đại diện Hai Long Glass cho biết: “Sự đồng hành cùng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Hai Long Glass, mà còn là niềm tự hào khi góp phần tạo nên một công trình tầm vóc quốc gia, kỷ niệm 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Qua đó, Hai Long Glass khẳng định tinh thần doanh nghiệp Việt đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”.