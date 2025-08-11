Vietinbank Premium: Nâng giá trị sống với những trải nghiệm xứng tầm

Trong thế giới - nơi thời gian trở thành tài sản quý giá và trải nghiệm là thước đo đẳng cấp, giới tinh hoa không chỉ tìm kiếm sự thuận tiện, mà khao khát những trải nghiệm tương xứng với tầm vóc cá nhân. Đáp lại nhu cầu đó, VietinBank Premium ra mắt như một tuyên ngôn phong cách sống, một hệ giá trị được cá nhân hóa, thiết kế riêng để đồng hành cùng những người đang tạo dựng dấu ấn dẫn đầu trong từng lĩnh vực.

Tận hưởng ưu quyền tinh hoa với VietinBank Premium

Các đặc quyền ưu tiên dành cho khách hàng tinh hoa của VietinBank Premium (Ảnh: VietinBank).

Một trong những tiện ích nổi bật nhất VietinBank Premium là dịch vụ Fast-track làm thủ tục nhanh và đón tiễn ưu tiên tại hơn 100 sân bay nội địa và quốc tế. Với đặc quyền này, chủ thẻ có thể rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, tận hưởng sự riêng tư và thoải mái trong từng hành trình, từ chuyến công tác quan trọng đến kỳ nghỉ. Việc di chuyển không còn là rào cản, mà trở thành một phần trong phong cách sống hiệu quả, tinh gọn.

VietinBank Premium tiếp tục mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm với các tiện ích vượt trội: chơi golf miễn phí tại hơn 50 sân golf cao cấp trên toàn quốc, tận hưởng phòng chờ VIP không giới hạn tại hơn 30 sân bay nội địa, hơn 1.200 sân bay quốc tế toàn cầu tùy theo hạng khách hàng và sở hữu một trong hai dòng thẻ cao cấp: VietinBank Visa Signature và VietinBank JCB Ultimate SaviY - sản phẩm thẻ dành cho những khách hàng thành công và luôn theo đuổi chuẩn mực sống khác biệt.

Hơn cả những lợi ích hữu hình, VietinBank Premium hướng đến việc kiến tạo một hành trình tài chính và tinh thần toàn diện, nơi mỗi đặc quyền đều phản ánh sự thấu hiểu, đồng hành và tôn vinh phong cách sống cá nhân hóa của khách hàng.

TVC Sống trọn tinh hoa: Hành trình tôn vinh giá trị sống đích thực

VietinBank Premium ra mắt TVC "Sống trọn tinh hoa" truyền tải thông điệp ý nghĩa tới các khách hàng (Ảnh: VietinBank).

Tinh thần đó được VietinBank Premium truyền tải một cách đầy nghệ thuật trong TVC Sống trọn tinh hoa - tác phẩm mới nhất đánh dấu bước tiến đột phá trong cách thương hiệu kết nối với khách hàng.

Không đơn thuần là một thước phim quảng cáo, TVC là hành trình thị giác mang tính biểu tượng, nơi những hình ảnh ẩn dụ, âm nhạc đương đại và không gian điện ảnh đậm chất cảm xúc được đan cài để kể lại những khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời mỗi con người: từ chinh phục đỉnh cao, trân trọng quá khứ, trao giá trị cho thế hệ tương lai, đến gìn giữ tinh hoa bền vững.

Mỗi phân cảnh trong TVC là lát cắt của một cuộc đời thành tựu, là sự phản chiếu tinh thần mà VietinBank Premium luôn theo đuổi: đồng hành bền bỉ cùng khách hàng trên mọi hành trình, từ giao dịch tài chính đến từng dấu ấn sâu sắc của cuộc sống, nơi giá trị vật chất và tinh thần được hòa quyện một cách trọn vẹn và xứng tầm.

TVC VietinBank Premium "Sống trọn tinh hoa" truyền tải thông điệp ý nghĩa tới khách hàng: Chinh phục đỉnh cao - Trân trọng quá khứ - Trao truyền tiếp nối - Gìn giữ tinh hoa (Ảnh: VietinBank).

Với hệ sinh thái đặc quyền được thiết kế dành riêng cho những thượng khách, VietinBank Premium sẽ trở thành một người bạn đồng hành tin cậy trong hành trình sống tinh hoa. Mỗi trải nghiệm, mỗi đặc quyền là lời khẳng định về vị thế, phong cách và bản lĩnh cá nhân, những giá trị mà VietinBank Premium cam kết gìn giữ và cùng khách hàng bồi đắp trên từng chặng đường phía trước.

