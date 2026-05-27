Vietcombank ưu tiên vốn cho năng lượng tái tạo, đẩy mạnh tín dụng xanh

Phát biểu tại Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới” do báo Dân trí tổ chức chiều 27/5, bà Vũ Thị Mùi, Phó trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán buôn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chia sẻ giải pháp thúc đẩy “Tăng trưởng kinh tế 2 con số” và “Phát triển bền vững” của ngân hàng.

Bà Vũ Thị Mùi cho biết, đơn vị này luôn đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc cung cấp vốn, mà là cung cấp hệ sinh thái giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm tín dụng, thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại, ngoại hối, bảo lãnh, ngân hàng số và tư vấn tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động.

Theo đó, Vietcombank tận dụng hệ sinh thái sẵn có để phục vụ sâu rộng các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng doanh nghiệp thông qua các thế mạnh cốt lõi.

Cụ thể là ngân hàng hỗ trợ khách hàng tăng cường giao dịch với chuỗi đối tác đầu vào, đầu ra của khách hàng thông qua các giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng và tài trợ nhà phân phối.

Bà Vũ Thị Mùi chia sẻ chiều 27/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, với mạng lưới khách hàng rộng tại hơn 130 chi nhánh, Vietcombank đồng hành hỗ trợ kết nối khách hàng tìm kiếm các đối tác, bạn hàng, thúc đẩy tăng trưởng chung của các doanh nghiệp.

Song song đó, với kinh nghiệm tài trợ và là đầu mối nhiều dự án thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng và dự án trọng điểm quốc gia, Vietcombank góp phần tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế.

Đại diện Vietcombank cho biết đơn vị này tự hào khi tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, luôn hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu với những chương trình hành động cụ thể.

Ưu tiên các dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm quốc gia

Theo đại diện Vietcombank, ngân hàng thực hiện xanh hóa danh mục từ sớm và tăng dần tỷ trọng vốn tín dụng cho các dự án xanh.

Trong giai đoạn từ 2020-2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của Vietcombank tăng trưởng trung bình hơn 4 lần và là một trong các ngân hàng có dư nợ tín dụng xanh lớn nhất tại Việt Nam. Trong năm 2025, Vietcombank tập trung cơ cấu lại danh mục tín dụng xanh đẩy mạnh tại một số ngành như quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị và nông thôn (tăng 48,3% so với năm 2024), giao thông bền vững theo xu hướng xanh hóa giao thông tại các thành phố lớn (tăng 206,4% so với năm 2024) và nông nghiệp xanh (tăng 49,2% so với năm 2024).

Trong thời gian tới, Vietcombank cũng sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đối với các Dự án hạ tầng chiến lược quốc gia, đặc biệt là các Dự án giao thông trọng điểm, giao thông thông minh; Các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời…) để đảm bảo an ninh năng lượng, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Bà Vũ Thị Mùi chia sẻ chiều 27/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Song song với việc xanh hóa danh mục, trên cơ sở uy tín và cam kết vững chắc, Vietcombank nỗ lực tiếp cận và chuẩn bị nguồn vốn ưu đãi trong nước và quốc tế để tài trợ cho các dự án xanh, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Với các kinh nghiệm huy động nguồn vốn xanh, đại diện Vietcombank cho biết đơn vị này sẵn sàng tư vấn giúp doanh nghiệp nhận diện mục tiêu chuyển đổi xanh và bền vững, đạt các tiêu chuẩn chứng nhận xanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng tiếp cận các thị trường, đối tác có yêu cầu cao về ESG, phát triển bền vững.

"Với mục tiêu Vì một tương lai xanh, chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi xanh, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp và lan tỏa xu hướng phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị của khách hàng", bà Vũ Thị Mùi nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện này, bà Mùi cho biết đơn vị này là ngân hàng đi đầu trong triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số nhằm đơn giản hóa thủ tục, quy trình nội bộ, đáp ứng tối ưu các nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

"Chúng tôi đã triển khai thành công giải pháp giải ngân online cho khách hàng tổ chức và được thị trường đánh giá tích cực, qua đó hỗ trợ khách hàng có thể thực hiện giao dịch giải ngân hoàn toàn trên kênh số mà không cần đến trụ sở ngân hàng", bà nói.

"Vietcombank kiên định với sứ mệnh cung cấp các giải pháp tài chính tiên phong, hướng tới giảm phát thải của nền kinh tế, cam kết ưu tiên nguồn vốn với những ưu đãi tối ưu và đồng hành cùng doanh nghiệp góp phần phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với phát triển bền vững", bà nhấn mạnh.